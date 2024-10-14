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Полина Лааксо
Деньги

День 964: с января по сентябрь 2024 года в России продали на 32% больше планшетов, чем за тот же период в 2023 году

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: ТАСС
Источник фото: ТАСС

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12-14 октября: доллар — почти 96,07 рубля (на 1 рубль 17 копеек меньше, чем 11 октября), евро — 105,11 рубля (на 1 рубль и почти 40 копеек меньше).

Во втором квартале 2024 года количество нерезидентских счетов у российских брокеров выросло более чем на 2%, до почти 30,5 тысячи. При этом активы на этих счетах уменьшились на 9,6% — до 1,77 трлн рублей. Среди причин последнего — падение российского фондового рынка, а также американские санкции против Мосбиржи.

Источник инфографики: «Ъ»
Источник инфографики: «Ъ»

Кто и как адаптируется

Алкогольная компания Luding Group получила право от Campbell Mayer из Шотландии на розлив в России виски Glendale. Его рассчитывают наладить до конца 2024 года — на Коломенском винно-коньячном заводе в Московской области. В Luding Group заявили «Ведомостям», что до этого напиток «разливался исключительно в Шотландии».

Какие есть проблемы и трудности

Минэк и Минпром­торг обсуждают возможность наделить Торгово-промышленную палату правом подтверждать происхождение ввозимых в Россию иностранных товаров. Об этом просят импортёры, которые сталкиваются с необходимостью платить повышенные ввозные пошлины на товары, происхождение которых таможня считает сомнительным. Окончательное решение ещё не приняли.

Контекст

По данным МТС, с января по сентябрь 2024 года в России продали 2 млн планшетов на 41,5 млрд рублей — это на 32% и 31% больше, чем за тот же период в 2023 году. В штучном выражении лидером стала Xiaomi (доля 15%), сместив Samsung на третье место. На втором — Huawei. У «М.Видео-Эльдорадо» схожая статистика. Некоторые аналитики считают, что доля Xiaomi выросла благодаря «массовому выходу на российский рынок планшетов средней цены».

В сентябре 2024 года продажи новых электромобилей в России упали на 28% год к году и на 2% к августу, до 1270 штук, посчитали в «Автостате». Лидер среди брендов — китайский Zeekr. Его продажи просели на 10%, до 586 штук. Среди возможных причин негативной динамики — относительно высокие цены, недостаточно развитая инфраструктура, расширение других предложений на авторынке и эффект высокой базы. Помимо этого, влияет и то, что с 1 апреля 2024 года авто с электродвигателем даже при ввозе из стран ЕАЭС можно растаможить только в России на менее лояльных условиях.

За половину октября 2024 года количество баров, пабов и рюмочных, указанных на «Яндекс Картах», выросло в России на 23% год к году, до 9200 заведений, пишет «Ъ» со ссылкой на «Яндекс». Интерес к запуску таких точек подтвердил и оператор каталога франшиз Franshiza.ru. Там говорят, что особенно популярны рюмочные с настойками, которые привлекают потребителей более низкими ценами.

Новости предыдущего дня, 13 октября — здесь.

#новости

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10
10 комментариев
Yuri Polyakov

с января по сентябрь 2024 года в России продали на 32% больше планшетов
С чем же интересно связан, такой большой спрос на планшеты в России

1
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Макрон

У них вроде пульты идут с экраном

1
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Santiago

По словам участников рынка, сегмент планшетов продолжает расти второй год подряд впервые с 2020 года из-за увеличенной функциональности устройств, которые теперь полноценно заменяют ноутбук.

1
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Денис Буйлов

Вообще не понимаю смысла этого устройства, для работы более удобен ноут, для развлечений телефон больше подойдет.

1
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Genio Genio

Достижение, не поспоришь, 21 век

1
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Отрицательный Веган

Там говорят, что особенно популярны рюмочные с настойками, которые привлекают потребителей более низкими ценамиБоярышника?

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Zloy Sniper

А боярышник это по-вегански?

1
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