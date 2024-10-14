День 964: с января по сентябрь 2024 года в России продали на 32% больше планшетов, чем за тот же период в 2023 году

За половину октября 2024 года количество баров, пабов и рюмочных, указанных на «Яндекс Картах», выросло в России на 23% год к году, до 9200 заведений, пишет «Ъ» со ссылкой на «Яндекс». Интерес к запуску таких точек подтвердил и оператор каталога франшиз Franshiza.ru. Там говорят, что особенно популярны рюмочные с настойками, которые привлекают потребителей более низкими ценами.
с января по сентябрь 2024 года в России продали на 32% больше планшетов
С чем же интересно связан, такой большой спрос на планшеты в России
У них вроде пульты идут с экраном
По словам участников рынка, сегмент планшетов продолжает расти второй год подряд впервые с 2020 года из-за увеличенной функциональности устройств, которые теперь полноценно заменяют ноутбук.
Вообще не понимаю смысла этого устройства, для работы более удобен ноут, для развлечений телефон больше подойдет.
Достижение, не поспоришь, 21 век
Там говорят, что особенно популярны рюмочные с настойками, которые привлекают потребителей более низкими ценамиБоярышника?
А боярышник это по-вегански?