День 964: с января по сентябрь 2024 года в России продали на 32% больше планшетов, чем за тот же период в 2023 году

В сентябре 2024 года продажи новых электромобилей в России упали на 28% год к году и на 2% к августу, до 1270 штук, посчитали в «Автостате». Лидер среди брендов — китайский Zeekr. Его продажи просели на 10%, до 586 штук. Среди возможных причин негативной динамики — относительно высокие цены, недостаточно развитая инфраструктура, расширение других предложений на авторынке и эффект высокой базы. Помимо этого, влияет и то, что с 1 апреля 2024 года авто с электродвигателем даже при ввозе из стран ЕАЭС можно растаможить только в России на менее лояльных условиях.