ЦБ изучит возможность создавать уникальные QR-коды покупателей для оплаты товаров и услуг через СБП

В этом случае продавец будет считывать код клиента, чтобы провести оплату, а не наоборот.О планах «проработать целесообразность внедрения» такой опции регулятор рассказал в докладе «Основные направления развития финансовых технологий на период 2025-2027 годов», но детали не раскрыл.Опрошенные РБК эксперты напомнили, что на данный момент QR- коды предоставляют продавцы. Если же ЦБ реализует идею, то формироваться он сможет в банковском приложении клиента. С какого счёта списывать деньги, решит сам покупатель. Согласие на доступ магазина к счёту не потребуется, полагают в Fintech Partners.По мнению представителя консалтинга Futureproof, это ускорит процесс оплаты, поскольку клиент сможет открыть код в два нажатия: зайдя в приложение и кликнув на специальную кнопку. Сейчас же он должен открыть камеру, отсканировать чужой код, который не всегда считывается сразу, и дождаться обработки.Чтобы мошенники не могли использовать украденные, а также подделанные коды, можно сделать их изменяющимися или же подключить подтверждение платежей через приложение, по SMS или по биометрии, заключили собеседники РБК.Источник фото: «Москвич Mag» В 2022 году Национальная система платёжных карт (НСПК) — она же оператор системы «Мир» — сообщала, что запустит QR-коды, по которым продавцы смогут снимать оплату с клиентов, сканируя их личные коды. В «Сбере» тогда напоминали, что у них уже есть такая возможность в SberPay.В октябре 2024 года НСПК завершила интеграцию универсального QR-кода во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП). Он один подойдёт для разных способов платежей — и через СБП, и с помощью сервисов рассрочки.Евгения ЕвсееваДеньги26 сентЦБ собрался прописать в законе работу универсального платёжного QR-кода и завести рейтинг банков по количеству жалоб Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном банковском форуме.#цб #новости #qrкоды
Сейчас же он должен
1. открыть камеру, 2. отсканировать чужой кодкоторый не всегда считывается сразу, и дождаться обработки."ускорит процесс оплаты, поскольку клиент сможет открыть код в два нажатия:"
1. зайдя в приложение и2. кликнув на специальную кнопку.3. (Дать отсканировать этот код терминалу)который не всегда считывается сразу, и дождаться обработки.😂Да, действительно, станет удобнее
Главное, действительно смешно, что в статье пункт "чужой код, который не всегда считывается сразу, и (нужно будет) дождаться обработки." относится только к старому способу, в новой это проблемы, якобы не будет
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Согласие на доступ магазина к счёту не потребуетсяЕщё одна дыра в безопасности, ради которой нужно будет устраивать новые трудности:
Чтобы мошенники не могли использовать украденные, а также подделанные коды, можно сделать их изменяющимися или же подключить подтверждение платежей через приложение, по SMS или по биометрии
Подтвердить по sms
Таки ускорит, если мы рассматриваем с момента "максимальной готовности", что характерно например для кассы магазина.
Итак в первом случае у нас клиент с открытым сканером QR кода.
Ему нужно
1.)сосканировать код
2.)подтвердить оплату
3.)дождаться реакции терминала
Во втором ему нужно
1.)дать сосканировать код
2.)дождаться реакции терминала
Зачем? Неудобно же
наоборот удобно, фактически как в магазине на кассе пробивают товар
Чтобы мошенники не могли использовать украденные, а также подделанные коды, можно сделать их изменяющимися или же подключить подтверждение платежей через приложение, по SMS или по биометрии
Вот в этот момент все якобы заявленное удобство и ускорение процесса оплаты встают и идут нахер.