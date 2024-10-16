Банки «Яндекса», Ozon и Wildberries заняли 40% рынка электронных платежей — ЦБ

Три года назад их доля составляла 2%. О резком росте количества платежей через банки, принадлежащие крупным технологическим компаниям, на форуме «Финополис» рассказала зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.Цифра, которая меняет наш платёжный ландшафт, — за последние три года банки трёх крупнейших экосистем, которые основаны на бигтехе, заняли 40% рынка электронных платежей. Три года назад это было 2%.Ольга Скоробогатова, цитата по РБКЛетом 2024 года глава «Альфа-банка» назвал конкуренцию маркетплейсов с банками «несправедливой». В частности, он заявил, что 83% клиентов «Ozon Банка» предпочитают его из-за скидок на площадке: «Чистой воды ценовая дискриминация».Глава Ozon Сергей Беляков тогда ответил, что все крупные банки тоже предлагают скидки и кешбэки для привлечения клиентов. Фото РБКВ 2021 году Ozon выкупил банк «Оней» у «Совкомбанка», «Яндекс» купил банк «Акрополь» у гендиректора «Связного» Евгения Давыдовича, а глава Wildberries Татьяна Ким (на тот момент — Бакальчук) стала владельцем банка «Стандарт-кредит».На базе кредитных организаций компании начали предлагать клиентам собственные цифровые и дебетовые карты, вклады, кредиты, рассрочки и другие продукты.#новости #банки #яндекс #ozon #wildberries
Интересная мысль! Если бы существовал банк «Красное и Белое», учитывая популярность одноименной сети магазинов, он действительно мог бы занять значительную долю рынка, возможно, даже более 50%. Благодаря широкой клиентской базе и узнаваемости бренда, такой банк мог бы предлагать уникальные решения как в области электронных платежей, так и в традиционных банковских услугах.
в кб давно уже нечего брать, даже магнит порой на удивление и ассортиментом и ценником лучше
Летом 2024 года глава «Альфа-банка» назвал конкуренцию маркетплейсов с банками «несправедливой». В частности, он заявил, что 83% клиентов «Ozon Банка» предпочитают его из-за скидок на площадке: «Чистой воды ценовая дискриминация».а когда Альфа визжит о скидках на я маркете при оплате их картой до 30..50 и вообще неважно сколько %, но по факту и 1 % нет, это как называется? @Альфа-Банк
Не, ну чего это вы в самом деле? Это ж другое) Это Альфа, у них все «не так».
Конкуренция если она не завязана на государстве (обязаловке, обмане и тд) а завязана на рынке - не может быть несправедливой.
Глава «Альфа-банка» пустобрёх.
Демпинг - запрещённый приём
Зато проблема , в другом банки стали блокировать счета. И т банк и сбер за перевод берет комиссию , банки стали жадничать , и льготный период сокращать , Т банк заблокировал мой счет когда мне перевели 100 т р а вывести не могу так как банк ссылается на какой то закон , что за отстой и требуют документы откуда эти деньги