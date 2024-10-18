«Наличная иностранная валюта — больше не безопасный способ»: замглавы Минфина — о вариантах хранения сбережений

Но в то же время ячейки в банках забиты наличными, банки жалуются на дефицит свободных мест. И вот эти средства — это ресурс для развития экономики, они находятся вне финансового рынка. А не деньги на банковских депозитах, которые всё время предлагают отдать фондовому рынку.