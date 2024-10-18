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Таня Боброва
Деньги

«Наличная иностранная валюта — больше не безопасный способ»: замглавы Минфина — о вариантах хранения сбережений

Наличные рубли тоже неоптимальный выбор, когда банки предлагают высокие ставки, считает он.

  • Хранить сбережения в наличной иностранной валюте небезопасно, поделился мнением замглавы Минфина Алексей Моисеев во время выступления на Московском финансовом форуме. Его слова приводят РБК и «Российская газета».

Наличная иностранная валюта — больше не безопасный способ хранения сбережений. Американцы и швейцарцы уже ограничили приём своих старых банкнот. Европейцы тоже могут ограничить. А люди всё равно не хотят нести деньги в банки, они хотят хранить их в стеклянных банках в городе.

Алексей Моисеев, замминистра финансов (цитата по «Российской газете»)
  • Кто не доверяет банкам и страховым, «значит, кэш как бы не вариант, покупайте золото», добавил Моисеев. Кроме того, он отметил, что россияне, которые хранят сбережения в наличных рублях, также рискуют потерять деньги из-за инфляции. При том что банки предлагают по вкладам ставки «20% годовых».

Я считаю, что люди так себя ведут просто из-за недоверия финансовой системе. У них есть для этого основания, я имею ввиду события 1990-х, это был настолько травматический опыт, что он остался в памяти у людей.

Алексей Моисеев, замминистра финансов (цитата по «Российской газете»)
  • Замглавы Минфина добавил, что часть средств «на руках» «обслуживает теневую часть экономики» или «отчасти сферу услуг», также есть наличные «на текущие нужды». Но это не сбережения, а оборотные средства.

Но в то же время ячейки в банках забиты наличными, банки жалуются на дефицит свободных мест. И вот эти средства — это ресурс для развития экономики, они находятся вне финансового рынка. А не деньги на банковских депозитах, которые всё время предлагают отдать фондовому рынку.

Алексей Моисеев, замминистра финансов (цитата по «Российской газете»)

#новости

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124 комментария
Andrei Smirnoff

В России - послушай чиновника и сделай все наоборот - всегда, во все времена лучшая инвестиционная стратегия

74
9
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Твердыня

Но в то же время ячейки в банках забиты наличными, банки жалуются на дефицит свободных мест. И вот эти средства — это ресурс для развития экономики...Ещё и жирный намёк на отжим

20
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Jiko

Это что же получается, хотят до денег на депозитах добраться?

Для большей убедительности не хватает Пескова, который выйдет с заявлением, несите деньги в банки их ни кто не тронет !!!(читать как заберем все, ни чего не оставим)

2
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Norman
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Ro

Реверсивная психология в действии ,доверия зеро

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Ушлый продаван

Мне жаль тех кто покупал доллар по 35 )))

51
4
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Лев Коптев

Мем смешной, но если объективно, то просто купить в 2014 году по 35р и держать доллары дома 10 лет , то какой-либо выгоды в целом нет. Это инструмент просто сохранить свое.
Так как если с 2014 35р инвестировать, то примерно так и накопится плюс-минус 90 с чем-то рублей, то есть этот же 1 доллар.
Тут больше зависит от того в какой момент выходить из долларов и выходить ли из них вообще.
Вот взять по 35р в 2014 и выйти по 65р в начале 2016 это интересно и прибыльно.
А взять в 2016 по 65р и выйти в 2024 по 93р, то хз. Рублевые сбережения даже получше будут по профиту, особенно за последние пару лет.
Как способ сохранения доллар отличный вариант. Важно просто отличать понятия Сохранить и Заработать

4
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