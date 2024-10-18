«Наличная иностранная валюта — больше не безопасный способ»: замглавы Минфина — о вариантах хранения сбережений

Наличные рубли тоже неоптимальный выбор, когда банки предлагают высокие ставки, считает он.Хранить сбережения в наличной иностранной валюте небезопасно, поделился мнением замглавы Минфина Алексей Моисеев во время выступления на Московском финансовом форуме. Его слова приводят РБК и «Российская газета».Наличная иностранная валюта — больше не безопасный способ хранения сбережений. Американцы и швейцарцы уже ограничили приём своих старых банкнот. Европейцы тоже могут ограничить. А люди всё равно не хотят нести деньги в банки, они хотят хранить их в стеклянных банках в городе.Алексей Моисеев, замминистра финансов (цитата по «Российской газете»)Кто не доверяет банкам и страховым, «значит, кэш как бы не вариант, покупайте золото», добавил Моисеев. Кроме того, он отметил, что россияне, которые хранят сбережения в наличных рублях, также рискуют потерять деньги из-за инфляции. При том что банки предлагают по вкладам ставки «20% годовых».Я считаю, что люди так себя ведут просто из-за недоверия финансовой системе. У них есть для этого основания, я имею ввиду события 1990-х, это был настолько травматический опыт, что он остался в памяти у людей.Алексей Моисеев, замминистра финансов (цитата по «Российской газете»)Замглавы Минфина добавил, что часть средств «на руках» «обслуживает теневую часть экономики» или «отчасти сферу услуг», также есть наличные «на текущие нужды». Но это не сбережения, а оборотные средства.Но в то же время ячейки в банках забиты наличными, банки жалуются на дефицит свободных мест. И вот эти средства — это ресурс для развития экономики, они находятся вне финансового рынка. А не деньги на банковских депозитах, которые всё время предлагают отдать фондовому рынку.Алексей Моисеев, замминистра финансов (цитата по «Российской газете»)#новости
В России - послушай чиновника и сделай все наоборот - всегда, во все времена лучшая инвестиционная стратегия
Но в то же время ячейки в банках забиты наличными, банки жалуются на дефицит свободных мест. И вот эти средства — это ресурс для развития экономики...Ещё и жирный намёк на отжим
Это что же получается, хотят до денег на депозитах добраться?
Для большей убедительности не хватает Пескова, который выйдет с заявлением, несите деньги в банки их ни кто не тронет !!!(читать как заберем все, ни чего не оставим)
Реверсивная психология в действии ,доверия зеро
Мне жаль тех кто покупал доллар по 35 )))
Мем смешной, но если объективно, то просто купить в 2014 году по 35р и держать доллары дома 10 лет , то какой-либо выгоды в целом нет. Это инструмент просто сохранить свое.
Так как если с 2014 35р инвестировать, то примерно так и накопится плюс-минус 90 с чем-то рублей, то есть этот же 1 доллар.
Тут больше зависит от того в какой момент выходить из долларов и выходить ли из них вообще.
Вот взять по 35р в 2014 и выйти по 65р в начале 2016 это интересно и прибыльно.
А взять в 2016 по 65р и выйти в 2024 по 93р, то хз. Рублевые сбережения даже получше будут по профиту, особенно за последние пару лет.
Как способ сохранения доллар отличный вариант. Важно просто отличать понятия Сохранить и Заработать