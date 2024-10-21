Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Сервисы
Маркетинг
Мнения
Крипто
Путешествия
Личный опыт
Находки
Маркетплейсы
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

Британский регулятор оштрафовал финансовое подразделение Volkswagen за непорядочное обращение с клиентами в затруднительном положении

Сумма штрафа составила £5,4 млн — или 677,2 млн рублей по курсу от 21 октября 2024 года.

  • С 1 января 2017 года по 31 июля 2023 года Volkswagen Finance допускала ситуации, в которых «не могла войти в положение отдельных клиентов», заключило Управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании. Среди причин — излишне шаблонный подход к решению вопросов.
  • Например, в некоторых случаях компания изымала автомобили у так называемых «уязвимых» заёмщиков, не рассматривая другие опции. Так как многие использовали эти машины, чтобы ездить на работу, она только усугубляла их положение. «Для многих граждан автомобиль — необходимость, а не предмет роскоши», — отметили в ведомстве.
  • В рамках расследования Volkswagen Finance также согласилась выделить £21,5 млн на выплаты 110 тысячам пострадавших, добавляет The Guardian. Подавать заявки на выплаты не нужно — компания свяжется с заёмщиками сама.
Источник фото: cinimex.ru
Источник фото: cinimex.ru

#volkswagen #новости

1111
54 комментария
дед Мазай и либерда

Чет не понял. По заверениям местных релокантов, на Западе все как один миллионеры, и мерсы с ламборджинями им выдают чуть ли не сразу по приезду, пентхаусы чуть позже.

А тут создается впечатление, что британцы прям в кредит себе эти тачки покупают, и у них эти тачки еще и могут отобрать!

Пояснительную бригаду в студию, плз.

10
6
Ответить
S.Capusta

мерсы с ламборджинями им выдают чуть ли не сразу по приезду.

Пиз&ят. Сразу выдают только Opel и Renault.
А мерсы только тем, кто работу нашел, и надо на нее ездить.
Во всяком случае, в Германии так. Про другие страны не скажу.

16
1
Ответить
Oleg Tretiakov

Молодец, честно отработал!Держи +15 руб. Скоро накопишь на самокат.

8
Ответить
Dmitry

По заверениям местных релокантов, на Западе все как один миллионеры, и мерсы с ламборджинями им выдают чуть ли не сразу по приезду, пентхаусы чуть позже.Эти релоканты сейчас с тобой в одной палате?

2
Ответить
Запопу Кусь

Поясняю: +15 рублей 💁

Ну а если серьёзно, то надо ходить пешком, а не на машине кататься. И попу накачаете, и похудеете заодно. (Где ваш пресс? Нету пресса 😭) А ещё машины портят экологию своим бензином 💁🚗💖 А ещё я веганка потому что коровы тоже портят экологию пукая метаном 💁🐄🍏

Ответить
unowned self

так это приезжим выдают, а местные вынуждены в кредит фольксвагены брать, все честно

Ответить
Иван Дэвидсон

Так ведь британцы - не релоканты

Ответить