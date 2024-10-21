Британский регулятор оштрафовал финансовое подразделение Volkswagen за непорядочное обращение с клиентами в затруднительном положении

Сумма штрафа составила £5,4 млн — или 677,2 млн рублей по курсу от 21 октября 2024 года.С 1 января 2017 года по 31 июля 2023 года Volkswagen Finance допускала ситуации, в которых «не могла войти в положение отдельных клиентов», заключило Управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании. Среди причин — излишне шаблонный подход к решению вопросов.Например, в некоторых случаях компания изымала автомобили у так называемых «уязвимых» заёмщиков, не рассматривая другие опции. Так как многие использовали эти машины, чтобы ездить на работу, она только усугубляла их положение. «Для многих граждан автомобиль — необходимость, а не предмет роскоши», — отметили в ведомстве.В рамках расследования Volkswagen Finance также согласилась выделить £21,5 млн на выплаты 110 тысячам пострадавших, добавляет The Guardian. Подавать заявки на выплаты не нужно — компания свяжется с заёмщиками сама.Источник фото: cinimex.ru#volkswagen #новости
Чет не понял. По заверениям местных релокантов, на Западе все как один миллионеры, и мерсы с ламборджинями им выдают чуть ли не сразу по приезду, пентхаусы чуть позже.
А тут создается впечатление, что британцы прям в кредит себе эти тачки покупают, и у них эти тачки еще и могут отобрать!
Пояснительную бригаду в студию, плз.
мерсы с ламборджинями им выдают чуть ли не сразу по приезду.
Пиз&ят. Сразу выдают только Opel и Renault.
А мерсы только тем, кто работу нашел, и надо на нее ездить.
Во всяком случае, в Германии так. Про другие страны не скажу.
Молодец, честно отработал!Держи +15 руб. Скоро накопишь на самокат.
По заверениям местных релокантов, на Западе все как один миллионеры, и мерсы с ламборджинями им выдают чуть ли не сразу по приезду, пентхаусы чуть позже.Эти релоканты сейчас с тобой в одной палате?
Поясняю: +15 рублей 💁
Ну а если серьёзно, то надо ходить пешком, а не на машине кататься. И попу накачаете, и похудеете заодно. (Где ваш пресс? Нету пресса 😭) А ещё машины портят экологию своим бензином 💁🚗💖 А ещё я веганка потому что коровы тоже портят экологию пукая метаном 💁🐄🍏
так это приезжим выдают, а местные вынуждены в кредит фольксвагены брать, все честно
Так ведь британцы - не релоканты