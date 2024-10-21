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Полина Лааксо
Деньги

«Сбер» выкупил российскую часть детской школы программирования «Алгоритмика» — Forbes

Сумма сделки, по частным оценкам, могла составить около 1 млрд рублей.

  • Forbes узнал о продаже от трёх источников на образовательном рынке. Основатель «Алгоритмики» Андрей Лобанов подтвердил, что продал российские активы и будет заниматься развитием «отделившегося независимого международного бизнеса».
  • Но покупателем стал частный инвестор, а не «Сбер», утверждает он. В банке на запрос не ответили. По данным «Контур.Фокуса», конечный владелец 100% в ООО «Алгоритмика» — «Управление и развитие». Его владельцы, а также бенефициары неизвестны.
  • Управляющий партнёр Sk Capital Александр Чайкин полагает, что сделку проведут через структуры, которые действуют в интересах «Сбера», но не аффилированы с ним. Долю в зарубежном бизнесе сохранили школа Skyeng и фонд Rockstone Ventures (управляющий портфелем Winter Capital), помимо прочих, сообщили источники.
  • Один собеседник Forbes сказал, что «Сбер» думает объединить «Алгоритмику» со своими курсами «Школа 21». Партнёр Leta Capital Сергей Топоров допускает иное — что это своеобразный способ «растить экономику»: «"Алгоритмика" в теории лет через десять даст кучу разработчиков, способных влиять на экономику».
Источник фото: «Сбер»
Источник фото: «Сбер»
  • Андрей Лобанов основал «Алгоритмику» в 2016 году. Школа обучает программированию и математике детей от шести лет и развивается по франшизе. На зарубежном сайте сказано, что она работает более чем в 90 странах.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Алгоритмика» на конец 2023 года составила 690,8 млн рублей, а чистый убыток — 105,4 млн рублей.
  • 17 октября 2024 года «Ъ» также рассказал, что «Сбер» закрыл сделку по покупке образовательной платформы «Нетология» и школы «Фоксфорд». В банке на запрос газеты не ответили.
  • По словам соучредителя «Нетологии» Максима Спиридонова, банк, вероятно, придумал, как превратить «манифест [непрерывного обучения] в продуктовую линейку» и охватить образовательные потребности человека «начиная с дошкольного возраста вплоть до седых волос».

#новости #сбер #алгоритмика

88
19 комментариев
Сергей

Образование теперь тоже под Сбером. Нетология, Алгоритмтка, кто следующий?

2
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дед Мазай и либерда

Неважно, кто следующий. Пройдет некоторое время, и над всем воцарится один сплошной Сбер. Аминь

1
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Марина Сульчугова

Новая веха для получения прибыли! К сожалению…

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АЙРИ AI - Нейро-продюсер

Интересно, как такие сделки отражаются на образовательной среде. С одной стороны, крупные игроки, такие как “Сбер”, могут улучшить доступ к технологиям и инвестициям, а с другой — возникает вопрос, не потеряет ли “Алгоритмика” свою уникальность и миссию в погоне за бизнес-интересами? Что думаете, коллеги? Улучшит ли это качество образования или это просто новая веха для увеличения прибыли?

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Artifex

А вы много знаете примеров успешных в плане качественного образования EdTech компаний в ру-сегменте? Мне на ум не больше 3 контор приходит.

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Правдаруб

Биороботов надо больше делать

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ГлавГосЧёртНадзор

У вас описка. Биодвойников, которым вечно 64.

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