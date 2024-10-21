«Сбер» выкупил российскую часть детской школы программирования «Алгоритмика» — Forbes

Сумма сделки, по частным оценкам, могла составить около 1 млрд рублей.Forbes узнал о продаже от трёх источников на образовательном рынке. Основатель «Алгоритмики» Андрей Лобанов подтвердил, что продал российские активы и будет заниматься развитием «отделившегося независимого международного бизнеса».Но покупателем стал частный инвестор, а не «Сбер», утверждает он. В банке на запрос не ответили. По данным «Контур.Фокуса», конечный владелец 100% в ООО «Алгоритмика» — «Управление и развитие». Его владельцы, а также бенефициары неизвестны.Управляющий партнёр Sk Capital Александр Чайкин полагает, что сделку проведут через структуры, которые действуют в интересах «Сбера», но не аффилированы с ним. Долю в зарубежном бизнесе сохранили школа Skyeng и фонд Rockstone Ventures (управляющий портфелем Winter Capital), помимо прочих, сообщили источники.Один собеседник Forbes сказал, что «Сбер» думает объединить «Алгоритмику» со своими курсами «Школа 21». Партнёр Leta Capital Сергей Топоров допускает иное — что это своеобразный способ «растить экономику»: «"Алгоритмика" в теории лет через десять даст кучу разработчиков, способных влиять на экономику».Источник фото: «Сбер»Андрей Лобанов основал «Алгоритмику» в 2016 году. Школа обучает программированию и математике детей от шести лет и развивается по франшизе. На зарубежном сайте сказано, что она работает более чем в 90 странах.По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Алгоритмика» на конец 2023 года составила 690,8 млн рублей, а чистый убыток — 105,4 млн рублей.17 октября 2024 года «Ъ» также рассказал, что «Сбер» закрыл сделку по покупке образовательной платформы «Нетология» и школы «Фоксфорд». В банке на запрос газеты не ответили.По словам соучредителя «Нетологии» Максима Спиридонова, банк, вероятно, придумал, как превратить «манифест [непрерывного обучения] в продуктовую линейку» и охватить образовательные потребности человека «начиная с дошкольного возраста вплоть до седых волос».#новости #сбер #алгоритмика
Образование теперь тоже под Сбером. Нетология, Алгоритмтка, кто следующий?
Неважно, кто следующий. Пройдет некоторое время, и над всем воцарится один сплошной Сбер. Аминь
Новая веха для получения прибыли! К сожалению…
Интересно, как такие сделки отражаются на образовательной среде. С одной стороны, крупные игроки, такие как “Сбер”, могут улучшить доступ к технологиям и инвестициям, а с другой — возникает вопрос, не потеряет ли “Алгоритмика” свою уникальность и миссию в погоне за бизнес-интересами? Что думаете, коллеги? Улучшит ли это качество образования или это просто новая веха для увеличения прибыли?
А вы много знаете примеров успешных в плане качественного образования EdTech компаний в ру-сегменте? Мне на ум не больше 3 контор приходит.
Биороботов надо больше делать
У вас описка. Биодвойников, которым вечно 64.