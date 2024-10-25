День 975: Haval запланировал нарастить производство в Тульской области до 200 тысяч машин в год

Минцифры обсуждает ФНС применение налоговых льгот для компаний, которые занимаются тестированием ИТ-систем (пентестом), пишет «Ъ». Пока не все организации, оказывающие такие услуги, могут претендовать на льготы, а на рынке уже есть случаи, когда ФНС отказывает относить их к ИТ-деятельности, говорят эксперты.
Грустно смотреть как западные власти душат свой ни в чём не повинный несчастный бизнес.
Наши же власти бережно к своим бизнесменам относятся. И к зарубежным, вот китайцы заходят и не боятся.
Это потому что Западный бизнес неконкурентноспособный. Мерседес и Икея без взяток просто не смогли бы попасть на российский рынок без протектората властей РФ. Не даром на Гелендвагенах ездят бедные слои населения из южных регионов. Это я еще не вспоминаю Краснодарский край.
Продавцы бытовой техники предупредили о росте стоимости и сроков поставок кондиционеров и холодильников из-за новых требований Минприроды- да, очень бережно, а как бережно к потребителям вообще
Западным компаниям сейчас действительно непросто — частые проверки, штрафы, жёсткие ограничения .А у нас, несмотря на трудности, бизнес поддерживают, особенно малый и средний
как же замечательно, да, прям сказка
они сегодня нам друзья, а завтра заявят, что мы притесняем их народ в Хабаровском крае. Не думал об этом?
Хотел в сарказм, но внезапно выдал правду. Ещё советую обратить внимание на права наёмных сотрудников в РФ и за её пределами. И сравнить ТК РФ с аналогами, там где он есть. В США например аналога нет, там вообще нет законов о защите прав наёмного персонала, все регулируется контрактом с компанией, в котором можно написать что угодно.