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Артур Томилко
Деньги

День 975: Haval запланировал нарастить производство в Тульской области до 200 тысяч машин в год

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото Haval
Фото Haval

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25 октября: доллар — 96,74 рубля (на 11 копеек больше, чем 24 октября), евро — 104,51 рубля (на 35 копеек меньше).

К 1 октября 2024 года объём денег на депозитах в «Райффайзенбанке» упал ниже 1 млрд рублей и составил 867,1 млн рублей, следует из данных компании. До санкций розничные клиенты держали на вкладах в банке больше 41 млрд рублей, но к концу года эта сумма может приблизиться к нулю, говорят эксперты.

Кто и как адаптируется

Китайский автопроизводитель Нaval планирует увеличить производственные мощности на заводе в Тульской области до 200 тысяч машин в год, рассказал исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев. Модернизацию предприятия рассчитывают завершить к 2025 году, объём инвестиций не раскрывают.

Минцифры обсуждает ФНС применение налоговых льгот для компаний, которые занимаются тестированием ИТ-систем (пентестом), пишет «Ъ». Пока не все организации, оказывающие такие услуги, могут претендовать на льготы, а на рынке уже есть случаи, когда ФНС отказывает относить их к ИТ-деятельности, говорят эксперты.

Какие есть проблемы и трудности

Продавцы бытовой техники предупредили о росте стоимости и сроков поставок кондиционеров и холодильников из-за новых требований Минприроды, узнало РБК. Ведомство «неожиданно для рынка» и «без переходного периода» изменило правила ввоза устройств с хладагентами — теперь на это нужно получать лицензию. Изменения могут затроунть 90% кондиционеров и 50% холодильников, говорят на рынке.

Контекст

Минтруд предложил в 2025 году увеличить на 50% число квот для квалифицированных иностранных работников, до 234,9 тысячи человек, пишет РБК. Инициативу объясняют отсутствием необходимых кадров в регионах и вводом импортного оборудования, нуждающегося в обслуживании.

Новости предыдущего дня, 24 октября — здесь.

#новости

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189 комментариев
Иванов Иван

Грустно смотреть как западные власти душат свой ни в чём не повинный несчастный бизнес.
Наши же власти бережно к своим бизнесменам относятся. И к зарубежным, вот китайцы заходят и не боятся.

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Пролетая над ведром картошки.

Это потому что Западный бизнес неконкурентноспособный. Мерседес и Икея без взяток просто не смогли бы попасть на российский рынок без протектората властей РФ. Не даром на Гелендвагенах ездят бедные слои населения из южных регионов. Это я еще не вспоминаю Краснодарский край.

24
2
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Давид Азарян

Продавцы бытовой техники предупредили о росте стоимости и сроков поставок кондиционеров и холодильников из-за новых требований Минприроды- да, очень бережно, а как бережно к потребителям вообще

2
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Волкова Всеслава

Западным компаниям сейчас действительно непросто — частые проверки, штрафы, жёсткие ограничения .А у нас, несмотря на трудности, бизнес поддерживают, особенно малый и средний

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rigens rogi

как же замечательно, да, прям сказка

1
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Андрей Маркелов

они сегодня нам друзья, а завтра заявят, что мы притесняем их народ в Хабаровском крае. Не думал об этом?

1
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Evgeny

Хотел в сарказм, но внезапно выдал правду. Ещё советую обратить внимание на права наёмных сотрудников в РФ и за её пределами. И сравнить ТК РФ с аналогами, там где он есть. В США например аналога нет, там вообще нет законов о защите прав наёмного персонала, все регулируется контрактом с компанией, в котором можно написать что угодно.

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