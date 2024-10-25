День 975: Haval запланировал нарастить производство в Тульской области до 200 тысяч машин в год

К 1 октября 2024 года объём денег на депозитах в «Райффайзенбанке» упал ниже 1 млрд рублей и составил 867,1 млн рублей, следует из данных компании. До санкций розничные клиенты держали на вкладах в банке больше 41 млрд рублей, но к концу года эта сумма может приблизиться к нулю, говорят эксперты.