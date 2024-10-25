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Полина Лааксо
Деньги

Boeing задумалась о продаже части космического бизнеса — СМИ

На фоне новости акции компании кратковременно выросли в цене — со $154 за штуку до $157,3.

  • О том, что Boeing изучает такую возможность, первым сообщило WSJ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. В сделку якобы могут войти корабль Starliner и операции по поддержке Международной космической станции.
  • Последние компания выполняет в рамках контрактов с NASA — Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства. По словам собеседников WSJ, она обсуждала передачу некоторых своих функций частной компании Джеффа Безоса Blue Origin.
  • Источник Bloomberg утверждает, что речи об отказе от контрактов с NASA не идёт. В Boeing не стали комментировать «спекуляции и слухи».
Источник фото: Boeing
Источник фото: Boeing
  • Boeing десятилетиями участвовала в программах NASA, однако в последние годы агентство всё чаще выбирало SpaceX в качестве партнёра. Именно её корабль — Crew Dragon — отправили к МКС, чтобы вернуть на Землю двух астронавтов проблемного Starliner. Последний же прибыл обратно без экипажа.
  • Несмотря на то, что Boeing может оставить активы при себе, их продажа помогла бы оптимизировать расходы. Космический бизнес — часть оборонно-космического подразделения, которое за первые девять месяцев 2024 года понесло убытки в размере $3,1 млрд при выручке в $18,5 млрд. А по словам нового главы компании Келли Ортберга, «лучше делать меньше, но хорошо, чем больше и плохо».
Полина Лааксо
Мнения
WSJ: «Раньше Intel и Boeing числились во всех списках самых почитаемых американских производителей, а теперь находятся на грани краха»

И это проблема не только для инвесторов, но и для всей страны в целом.

Источник фото: The Hill

#новости #boeing

15 комментариев
Пётр Иванов

А теперь прикиньте вопли если бы это был роскосмос

1
1
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neat0n

Роскосмос - государственная компания.
Вопли прикидывать не надо. Достаточно потусить в профильных группах по космосу и почитать, что там пишут про Боинг и конкретно про старлайнер.
Примерно то же, что и про Роскосмос.

6
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Иван Саблин

Так Боинг это аналог Роскосмоса, неповоротливый гигант и им ума хватило создать новые эффективные конторы

1
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Укладчик стекловаты

Американцы об этом даже не узнали бы. И не обсуждали бы Роскосмос

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Запопу Кусь

Космос это красиво, но там надо пить свою мочу и ходить в туалет в пылесос 💁

Короче как кэмпинг, только ещё хуже 💁

1
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Малкин Никита

Это тебе в ТикТоке сказали?

1
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Sergei Kim

А по словам нового главы компании Келли Ортберга,«лучше делать меньше, но хорошо, чем больше и плохо»

Кого-то он мне напоминает)

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