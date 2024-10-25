Boeing задумалась о продаже части космического бизнеса — СМИ

На фоне новости акции компании кратковременно выросли в цене — со $154 за штуку до $157,3.О том, что Boeing изучает такую возможность, первым сообщило WSJ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. В сделку якобы могут войти корабль Starliner и операции по поддержке Международной космической станции.Последние компания выполняет в рамках контрактов с NASA — Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства. По словам собеседников WSJ, она обсуждала передачу некоторых своих функций частной компании Джеффа Безоса Blue Origin.Источник Bloomberg утверждает, что речи об отказе от контрактов с NASA не идёт. В Boeing не стали комментировать «спекуляции и слухи».Источник фото: BoeingBoeing десятилетиями участвовала в программах NASA, однако в последние годы агентство всё чаще выбирало SpaceX в качестве партнёра. Именно её корабль — Crew Dragon — отправили к МКС, чтобы вернуть на Землю двух астронавтов проблемного Starliner. Последний же прибыл обратно без экипажа.Несмотря на то, что Boeing может оставить активы при себе, их продажа помогла бы оптимизировать расходы. Космический бизнес — часть оборонно-космического подразделения, которое за первые девять месяцев 2024 года понесло убытки в размере $3,1 млрд при выручке в $18,5 млрд. А по словам нового главы компании Келли Ортберга, «лучше делать меньше, но хорошо, чем больше и плохо».Полина ЛааксоМнения21 октWSJ: «Раньше Intel и Boeing числились во всех списках самых почитаемых американских производителей, а теперь находятся на грани краха» И это проблема не только для инвесторов, но и для всей страны в целом.#новости #boeing
А теперь прикиньте вопли если бы это был роскосмос
Роскосмос - государственная компания.
Вопли прикидывать не надо. Достаточно потусить в профильных группах по космосу и почитать, что там пишут про Боинг и конкретно про старлайнер.
Примерно то же, что и про Роскосмос.
Так Боинг это аналог Роскосмоса, неповоротливый гигант и им ума хватило создать новые эффективные конторы
Американцы об этом даже не узнали бы. И не обсуждали бы Роскосмос
Космос это красиво, но там надо пить свою мочу и ходить в туалет в пылесос 💁
Короче как кэмпинг, только ещё хуже 💁
Это тебе в ТикТоке сказали?
А по словам нового главы компании Келли Ортберга,«лучше делать меньше, но хорошо, чем больше и плохо»
Кого-то он мне напоминает)