День 979: требования российских телеканалов к Google достигли 2 ундециллионов рублей

В правительстве рассчитывают, что к 2029 году все устанавливаемые операторами связи базовые станции стандартов GSM, LTE и 5G будут только российского производства. В Минцифры, однако, пока ориентируются на предписанные ранее сроки для оборудования LTE, которое должны начать полностью замещать с 2028 года.
Сумма претензий 17 российских телеканалов к Google в общей сложности составила два ундециллиона (единица с 36 нулями) рублей.Можно просто каждый месяц умножать сумму на 10 - результат тот же, зато сколько величия...
Надутые жабы 👍🏻
По этим же дерьмоканалам пустоголовые будут втирать безмозглым о победах, прорывах и достижениях. Которые будут через 2 ундециллиона лет.
А умножать можно ежедневно, так даже лучше, можно турбированным будет такие перспективы рисовать:
Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки...
А зачем им столько денег? У них же есть рутьюб, ВК видео и дзен. Что они с такими деньгами делать будут?
Хотя к тому времени, когда Google решит заплатить, это может быть 2$.
Если речь о российскому Гугл, то журналисты вкидывают то, что не реботает. С момента введения процедуры банкротства (а она введена) прекращается начисление неустоек и штрафных санкций на неисполненное обязательство. В таком случае эта сумма воображаемая (если речь о сумме, которая именно набежала за счёт неустоек).
upd: в полной новости пишут, что оказывается ряд кредиторов отнесли к текущим кредиторам. Занятно) В таком случае может и начисляться неустойка. Не очень мне понятно пока почему требования стали текущими (ну это уже совсем другая история)
поставили гуглов на считчик
Появилась новая странная цифра и слово. " рассчитывают к 2029" !!!