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Евгения Евсеева
Деньги

День 979: требования российских телеканалов к Google достигли 2 ундециллионов рублей

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Greg Bulla / Unsplash
Источник: Greg Bulla / Unsplash

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 октября: доллар — 97,23 рубля (на 56 копеек больше, чем 28 октября), евро — 105,22 рубля (на 41 копейку больше).

Кто и как адаптируется

В правительстве рассчитывают, что к 2029 году все устанавливаемые операторами связи базовые станции стандартов GSM, LTE и 5G будут только российского производства. В Минцифры, однако, пока ориентируются на предписанные ранее сроки для оборудования LTE, которое должны начать полностью замещать с 2028 года.

Какие есть проблемы и трудности

Сумма претензий 17 российских телеканалов к Google в общей сложности составила два ундециллиона (единица с 36 нулями) рублей.

После ужесточения правил продажи иностранцами российских активов бизнес начал отзывать заявки на такие сделки, узнал Forbes. При этом, как рассказали в консалтинговых компаниях, с весны 2024 года власти минимизировали выдачу разрешений на продажу активов иностранцев. В результате сформировался внушительный пул зависших соглашений — речь идёт о десятках сделок.

Российская компания, выкупившая бизнес KFC в России, после сделки получила проблемные активы в Краснодарском крае. Рестораны в этом регионе были приобретены у франчайзи ещё до ухода зарубежной компании. Но к этой сделке возникли вопросы у налоговиков. Они начислили недоимку почти в 264 млн руб. Эту сумму полностью выплатил текущий собственник бизнеса, пытающийся — пока безуспешно — добиться возврата части средств.

На фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 21% строительство центров обработки данных (ЦОД) может замедлиться, а на рынке — усилиться дефицит вычислительных мощностей уже через полтора года, прогнозируют участники рынка. По их данным, растёт и стоимость оборудования для строительства, что также влияет на решение компаний инвестировать в строительство ЦОД.

Контекст

Увеличение сроков морских перевозок из Индонезии и рост мировых цен на пальмовое масло на 20-25% привели к снижению его импорта в Россию по итогам января-сентября почти на 9%. Это может сказаться на бизнесе кондитеров, использующих продукт в производстве конфет с начинками и недорогого шоколада.

Новости предыдущего дня, 28 октября — здесь.

#новости

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140 комментариев
Alex Nosov

Сумма претензий 17 российских телеканалов к Google в общей сложности составила два ундециллиона (единица с 36 нулями) рублей.Можно просто каждый месяц умножать сумму на 10 - результат тот же, зато сколько величия...

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Вадим Д.

Надутые жабы 👍🏻
По этим же дерьмоканалам пустоголовые будут втирать безмозглым о победах, прорывах и достижениях. Которые будут через 2 ундециллиона лет.

А умножать можно ежедневно, так даже лучше, можно турбированным будет такие перспективы рисовать:
Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки...

37
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S.Capusta

А зачем им столько денег? У них же есть рутьюб, ВК видео и дзен. Что они с такими деньгами делать будут?
Хотя к тому времени, когда Google решит заплатить, это может быть 2$.

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Анар FS
12
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Александр Малютин

Если речь о российскому Гугл, то журналисты вкидывают то, что не реботает. С момента введения процедуры банкротства (а она введена) прекращается начисление неустоек и штрафных санкций на неисполненное обязательство. В таком случае эта сумма воображаемая (если речь о сумме, которая именно набежала за счёт неустоек).

upd: в полной новости пишут, что оказывается ряд кредиторов отнесли к текущим кредиторам. Занятно) В таком случае может и начисляться неустойка. Не очень мне понятно пока почему требования стали текущими (ну это уже совсем другая история)

1
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Спорное утверждение

поставили гуглов на считчик

4
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Vlad

Появилась новая странная цифра и слово. " рассчитывают к 2029" !!!

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