День 979: требования российских телеканалов к Google достигли 2 ундециллионов рублей

Российская компания, выкупившая бизнес KFC в России, после сделки получила проблемные активы в Краснодарском крае. Рестораны в этом регионе были приобретены у франчайзи ещё до ухода зарубежной компании. Но к этой сделке возникли вопросы у налоговиков. Они начислили недоимку почти в 264 млн руб. Эту сумму полностью выплатил текущий собственник бизнеса, пытающийся — пока безуспешно — добиться возврата части средств.