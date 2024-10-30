День 980: «кредитная сознательность» россиян упала до минимума с 2020 года

«Сбер» повысил средневзвешенные ставки по семейной ипотеке со сверх лимитом денежных средств на 1-4 процентных пункта в зависимости от размера кредита. Минимальная ставка в зависимости от региона составит от 9,4% до 10%. Одновременно с этим банк заявил о приостановке записи на сделки по семейной ипотеке.