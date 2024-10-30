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Евгения Евсеева
Деньги

День 980: «кредитная сознательность» россиян упала до минимума с 2020 года

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: фотобанк Лори
Источник: фотобанк Лори

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 октября: доллар — 97,32 рубля (на 9 копеек больше, чем 29 октября), евро — 105,43 рубля (на 21 копейку больше).

«Сбер» повысил средневзвешенные ставки по семейной ипотеке со сверх лимитом денежных средств на 1-4 процентных пункта в зависимости от размера кредита. Минимальная ставка в зависимости от региона составит от 9,4% до 10%. Одновременно с этим банк заявил о приостановке записи на сделки по семейной ипотеке.

Кто и как адаптируется

Чистая прибыль российского бизнеса австрийской группы Raiffeisen Bank International в третьем квартале 2024 года выросла на 20,6% — до €409 млн по сравнению с €339 млн прибыли за аналогичный период 2023 года, следует из отчётности группы.

Какие есть проблемы и трудности

Российские ассоциации в сфере электроники попросили правительство исключить из эксперимента по маркировке печатные платы, диоды и ряд других электронных компонентов. По их мнению, такая мера экономически нецелесообразна, а в некоторых случаях и физически невозможна — из-за малого размера запчастей.

Проект ФАС о новом порядке утверждения долгосрочных тарифов в аэропортах вызвал недовольство среди авиакомпаний и операторов инфраструктуры. Перевозчики считают, что инициатива не решает проблему роста сборов, а в ряде аэропортов опасаются усиления бюрократизации и замедления строительства.

«Почта России» предложила изменить правила доставки товаров из-за границы, ограничив доступ к интернет-торговле иностранным компаниям, узнал РБК. Среди условий — подключение к системе электронного взаимодействия с МВД, размер уставного капитала в 100 млн рублей и другое.

Таганский суд Москвы назначил Telegram штраф размером 4 млн рублей из-за неудаления каналов с призывами отделить Урал от России.

Контекст

На 1 октября 2024 года индекс кредитной сознательности от «Скоринг Бюро», отражающий платежную дисциплину заёмщиков, достиг 1,51 пункта — минимального значения за четыре года. Клиенты хуже справляются с кредитами на фоне высоких ставок.

День 980: «кредитная сознательность» россиян упала до минимума с 2020 года

Новости предыдущего дня, 29 октября — здесь.

#новости

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72 комментария
Слегка Придурковатый

Я щас зашёл на сайт "Честного знака", заглянул в "товарные категории" и даже немного задумался, что же ещё можно промаркировать, чего там нет. На ум пришли только спички и воздух, а так там уже, такое ощущение, почти всё указано (и то, что в будущем должно быть промаркировано, тоже).

Следующим шагом, щетаю, нужно маркировать общение между физическими лицами. Каждую беседу нужно предварительно зарегистрировать в системе "Честный знак". Не сделал этого или употребил немаркированные слова - штраф.

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2
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Нерухнум Уже Васильич

зачем на спички честный знак? спички делаются из дерева, значит каждая спичка должна быть зарегистрирована в ЕГАИС с оплатой за каждую спичку утилизационного сбора в размере 1000руб/м3* (но не менее чем за 1м3)

7
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Po...

Штрафы, налоги, сказки, мифы, легенды...маркировать всё!

2
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Lisa Hamilton

Так вроде и так коробки в котором хранятся спички тоже промаркированы получается, остается каждую спичку маркировать

2
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Бинарный Ёж

Да просто маркировать по второму кругу новым знаком. Элементарно, Ватсон.

1
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Ivan sss

А зачем вообще нужен этот честный знак?

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Томский Сибирячок

На каждой спичке по куар коду и как токены майнинга на рынок выбрасывать, сколько бы стоил сейчас спич-коин?

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