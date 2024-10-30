День 980: «кредитная сознательность» россиян упала до минимума с 2020 года

Российские ассоциации в сфере электроники попросили правительство исключить из эксперимента по маркировке печатные платы, диоды и ряд других электронных компонентов. По их мнению, такая мера экономически нецелесообразна, а в некоторых случаях и физически невозможна — из-за малого размера запчастей.
Я щас зашёл на сайт "Честного знака", заглянул в "товарные категории" и даже немного задумался, что же ещё можно промаркировать, чего там нет. На ум пришли только спички и воздух, а так там уже, такое ощущение, почти всё указано (и то, что в будущем должно быть промаркировано, тоже).
Следующим шагом, щетаю, нужно маркировать общение между физическими лицами. Каждую беседу нужно предварительно зарегистрировать в системе "Честный знак". Не сделал этого или употребил немаркированные слова - штраф.
зачем на спички честный знак? спички делаются из дерева, значит каждая спичка должна быть зарегистрирована в ЕГАИС с оплатой за каждую спичку утилизационного сбора в размере 1000руб/м3* (но не менее чем за 1м3)
Штрафы, налоги, сказки, мифы, легенды...маркировать всё!
Так вроде и так коробки в котором хранятся спички тоже промаркированы получается, остается каждую спичку маркировать
Да просто маркировать по второму кругу новым знаком. Элементарно, Ватсон.
А зачем вообще нужен этот честный знак?
На каждой спичке по куар коду и как токены майнинга на рынок выбрасывать, сколько бы стоил сейчас спич-коин?