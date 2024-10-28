Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Маркетплейсы
Путешествия
Образование
Карьера
AI
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Деньги

День 978: суд отменил охрану бренда Ericsson в России по иску производителя кондиционеров

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26-28 октября: доллар — 96,67 рубля (на 7 копеек меньше, чем 25 октября), евро — 104,81 рубля (на 30 копеек больше).

Кто и как адаптируется

Минцифры планирует создать собственное Linux-сообщество для разработчиков из стран, готовых сотрудничать с Россией. Такое решение — реакция на отстранение российских разработчиков из мирового ИТ-сообщества.

Структуры владельца «ГЕМ Инвеста» Владимира Палия могли стать новыми собственниками бывшего завода французской Total по производству смазочных материалов под брендом Lemarc в Калужской области, узнал «Коммерсантъ».

«Сибур» добился в суде Вены разморозки счетов своей европейской «дочки». МВД Австрии в июне заморозило активы подразделения, полагаясь на «неточное» сообщение СМИ и утверждая о связи компании с санкционными лицами.

Производитель кондиционеров «Русклимат» добился досрочной отмены правовой охраны торговой марки Ericsson в части климатического оборудования. Российская компания отрицает, что собирается регистрировать созвучный бренд, но юристы указывают, что в 2023 году через третье лицо она передала такую заявку в Роспатент, пишет «Коммерсантъ».

Контекст

Аналитики предупредили о дальнейшем ужесточении политики ЦБ, пишут «Ведомости». Подняв ставку до 21% годовых с целью замедления экономики, регулятор тем не менее не ожидает снижения ВВП.

Российские банки по итогам 2024-го могут побить рекорд прибыли, зафиксированный в прошлом году, прогнозирует ЦБ. Насколько финансовые результаты банков соответствуют ожиданиям и стоит ли покупать их акции теперь, когда ЦБ поднял ставку до 21% — разбирался Forbes.

Новости предыдущего дня, 27 октября — здесь.

#новости

22
11
57 комментариев
Alex Nosov

Минцифры планирует создать собственное Linux-сообщество для разработчиков из стран, готовых сотрудничать с РоссиейОх уж эти легендарные разработчики из Эритреи, Ирана и Афганистана.

13
1
1
Ответить
Нерухнум Уже Васильич

Можно взять за основу список стран, с которыми РФ договорилась не размещать оружие в космосе - Сьерра-Леоне, Венесуэлой, Камбоджей, Того, Уругваем, Бурунди и еще десятком стран©
Думаю, за денюжку малую они и в разработчики правослинукса вступят

6
1
Ответить
KendSharrien

Там ученым считаешься когда умеешь читать ?

4
Ответить
Вадим Д.

О да! Но ты забыл о таджиках!

2
Ответить
Техно Механиус

Нельзя верить цифрам по ВВП в стране, где росстат постоянно меняет методику расчета. Можно тогда и в официальную инфляцию верить

7
Ответить
Техно Механиус

Заявления российских властей о том, что экономика справилась с западными санкциями и бурно растет, несмотря на отключение банков от SWIFT и ограничения на поставку товаров и технологий, могут быть пропагандой и ложью, считают эксперты Стокгольмского института экономики переходного периода при Стокгольмской школе экономики (NIER). Согласно статистике Росстата, в 2022 году российский ВВП просел на 1,2% (в 6 раз меньше, чем прогнозировало правительство в начале войны), после чего сразу же перешел к росту — на 3,6% в прошлом году и 4,6% за первую половину 2024-го.

Однако радужные цифры превращаются в прах, если допустить, что российские власти занижают ключевой экономический параметр — уровень инфляции, следует из подсчетов шведских экономистов. По данным Росстата, индекс потребительских цен в 2022 году вырос на 11,9%, в 2023-м — на 7,4%, за январь–сентябрь 2024-го — на 5,8%. Суммарно — 27,1% с начала войны. Альтернативные метрики инфляции дают цифры в разы выше, отмечают в NIER. Так, индекс цен на повседневные товары (FMCG), который рассчитывает «Ромир» на основе реальной корзины потребления россиян, подскочил на 33,4% в первый год войны, 23,2% — во второй и еще 13,7% за 9 месяцев 2024 года. В сумме — на 87%.

Если скорректировать рост ВВП России не на официальную инфляцию, а на данные «Ромира», то рост на 3,6% в прошлом году превращается в спад на 8,7%, подсчитали в NIER. Экономисты использовали также еще три альтернативные модели оценки российской экономики, и ни одна из не показала роста. ВВП, рассчитанный на основе долларовой цены нефти, в прошлом году упал на 1,9%, на основе рублевой цены нефти — на 8,2%, а модель корреляции с ВВП США показала обвал на 10,9%.

5
Ответить
Комментарий недоступен

Есть три типа лжи :
1. Ложь
2. Наглая ложь
3. Статистика

Ответить