День 978: суд отменил охрану бренда Ericsson в России по иску производителя кондиционеров

Российские банки по итогам 2024-го могут побить рекорд прибыли, зафиксированный в прошлом году, прогнозирует ЦБ. Насколько финансовые результаты банков соответствуют ожиданиям и стоит ли покупать их акции теперь, когда ЦБ поднял ставку до 21% — разбирался Forbes.