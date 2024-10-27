День 977: Россия нарастила импорт чая и кофе из Индии, рост цен на вторичное жильё замедлился

В конце октября 2024-го средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях составила 146,4 тысячи рублей за 1 м² — это на 0,2% больше месяц к месяцу, посчитали в «Циане». Аналогичный процент получили в «Этажах». В «Яндекс Недвижимости» динамику для «миллионников» оценивают в 0,5% (134 тысячи рублей за 1 м²). По подсчётам «Циана», заметнее всего жильё подорожало в Краснодаре, Перми и Санкт-Петербурге. Снизились цены в Уфе и Саратове, добавили в «Этажах».