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Полина Лааксо
Деньги

День 977: Россия нарастила импорт чая и кофе из Индии, рост цен на вторичное жильё замедлился

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «Недвижимость и строительство Петербурга»
Источник фото: «Недвижимость и строительство Петербурга»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26-28 октября: доллар — 96,67 рубля (на 7 копеек меньше, чем 25 октября), евро — 104,81 рубля (на 30 копеек больше).

Контекст

В августе 2024 года Россия закупила в Индии чай, зерновой кофе и приправы на $8,95 млн, что почти на четверть больше, чем в августе 2023 года.

25 октября 2024 года ЦБ повысил ключевую ставку до 21% годовых. 26 октября «Ведомости» сообщили, что некоторые банки стали повышать ставки по вкладам. РБК составило список из десяти таких продуктов со ставками до 25% годовых.

Источник графика: РБК
Источник графика: РБК

В конце октября 2024-го средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях составила 146,4 тысячи рублей за 1 м² — это на 0,2% больше месяц к месяцу, посчитали в «Циане». Аналогичный процент получили в «Этажах». В «Яндекс Недвижимости» динамику для «миллионников» оценивают в 0,5% (134 тысячи рублей за 1 м²). По подсчётам «Циана», заметнее всего жильё подорожало в Краснодаре, Перми и Санкт-Петербурге. Снизились цены в Уфе и Саратове, добавили в «Этажах».

«РБК Инвестиции» собрали даты предстоящих дивидендных выплат. Среди компаний в списке — «ТКС Холдинг», Whoosh, «Лукойл», банк «Авангард», ритейлер Henderson, «Лукойл» и другие.

Новости предыдущего дня, 26 октября — здесь.

#новости

34 комментария
Его Божественная Тень

Конда стали больше закупать, это называется "нарастила импорт", мой юный экономист.

6
1
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Полина Лааксо
Автор

сразу поправили, но рады, что дали вам возможность блеснуть умом в интернете, дорогой читатель!

5
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Вадим Д.

Да, 2014 сейчас кажется таким спокойным и стабильным годом...

1
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d679eaad610471402e548ca689df29

Главное, чтобы период 2022-2024 не показался потом спокойным и стабильным периодом

10
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Костя Иночкин

"Рост цент на вторичное жилье замедлился". Вообще не представляю, как нынче покупают квартиры. Срок больше 10 лет не уменьшает платеж - он упирается в проценты.

2
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Иванов Иван

Либо на свои либо никак.

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Mikhail Medvedev

Семейная ипотека по-прежнему 6%

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