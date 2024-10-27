День 977: Россия нарастила импорт чая и кофе из Индии, рост цен на вторичное жильё замедлился

В конце октября 2024-го средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях составила 146,4 тысячи рублей за 1 м² — это на 0,2% больше месяц к месяцу, посчитали в «Циане». Аналогичный процент получили в «Этажах». В «Яндекс Недвижимости» динамику для «миллионников» оценивают в 0,5% (134 тысячи рублей за 1 м²). По подсчётам «Циана», заметнее всего жильё подорожало в Краснодаре, Перми и Санкт-Петербурге. Снизились цены в Уфе и Саратове, добавили в «Этажах».
Конда стали больше закупать, это называется "нарастила импорт", мой юный экономист.
сразу поправили, но рады, что дали вам возможность блеснуть умом в интернете, дорогой читатель!
Да, 2014 сейчас кажется таким спокойным и стабильным годом...
Главное, чтобы период 2022-2024 не показался потом спокойным и стабильным периодом
"Рост цент на вторичное жилье замедлился". Вообще не представляю, как нынче покупают квартиры. Срок больше 10 лет не уменьшает платеж - он упирается в проценты.
Либо на свои либо никак.
Семейная ипотека по-прежнему 6%