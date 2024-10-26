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Полина Лааксо
Деньги

День 976: на фоне роста ключевой ставки банки начали повышать ставки по вкладам, а аналитики допустили ухудшение кредитных условий для граждан

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 26-28 октября: доллар — 96,67 рубля (на 7 копеек меньше, чем 25 октября), евро — 104,81 рубля (на 30 копеек больше).

Некоторые банки начали увеличивать ставки по сберегательным продуктам после повышения ключевой ставки ЦБ. Среди них — ВТБ, ПСБ, «Абсолют банк», «ОТП банк», «Дом.РФ», «Русский стандарт» и «Зенит». В некоторых случаях банковские ставки превышают ставку ЦБ в 21% и доходят до 23% годовых.

Контекст

По итогам августа 2024 года экспорт табака из Индии в Россию вырос в 2,4 раза по сравнению с июлем — до максимальных с января $3,2 млн, пишет «Прайм» со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности. При этом год к году объём снизился — в 1,8 раза.

В «Рольфе» предупредили, что рост ключевой ставки повлияет на рынок автокредитования и объём продаж и новых, и подержанных автомобилей. Кредитные ставки и так находятся на «высоком» уровне. Дальнейшее же повышение охладит спрос.

О грядущем ухудшении кредитных условий говорят и опрошенные РБК аналитики. Они полагают, что «ставки по ссудам пойдут вверх сильнее, чем депозитные». Некоторые виды кредитов могут на время пропасть из продуктовых линеек банков.

Минтруд подтвердил планы установить квоту на привлечение квалифицированных специалистов из визовых стран исходя из проверенных заявок работодателей. На 2025 год её предлагают зафиксировать на уровне 234,9 тысячи разрешений, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. Проект постановления правительства вынесли на общественное обсуждение.

Новости предыдущего дня, 25 октября — здесь.

#новости

11
11
63 комментария
Техно Механиус

Вчера была смешная шутка про подмогу в виде северокорейских экономистов

5
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Boby Fisher

Если бы мне 15 лет назад сказали что Россия будет так интегрировать сев Корею я бы покрутил пальцем у виска. Так что ещё не вечер и можно ожидать чего угодно

4
1
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Эдуард Самойлов

они там где то за ленточкой уже помогают

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Boby Fisher

Я думаю ЦБ настолько засел в инфляции что готов похоронить кредиты что бы ее остановить. Придержать деньги вкладчиков в банках и бирже и заставить людей жить на свои, как крайний метод конечно

2
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Kimk

Да, чтобы кредиты не брали и всякие там ипотеки

1
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Пролетая над ведром картошки.

Ну да. Застройщики будут жить на свои. Отличный план. Надежный бждь, как часы Пескова.

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Vlad

Не далёк тот день, когда всё будет северокорейское.

1
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