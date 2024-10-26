День 976: на фоне роста ключевой ставки банки начали повышать ставки по вкладам, а аналитики допустили ухудшение кредитных условий для граждан

По итогам августа 2024 года экспорт табака из Индии в Россию вырос в 2,4 раза по сравнению с июлем — до максимальных с января $3,2 млн, пишет «Прайм» со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности. При этом год к году объём снизился — в 1,8 раза.
Вчера была смешная шутка про подмогу в виде северокорейских экономистов
Если бы мне 15 лет назад сказали что Россия будет так интегрировать сев Корею я бы покрутил пальцем у виска. Так что ещё не вечер и можно ожидать чего угодно
они там где то за ленточкой уже помогают
Я думаю ЦБ настолько засел в инфляции что готов похоронить кредиты что бы ее остановить. Придержать деньги вкладчиков в банках и бирже и заставить людей жить на свои, как крайний метод конечно
Да, чтобы кредиты не брали и всякие там ипотеки
Ну да. Застройщики будут жить на свои. Отличный план. Надежный бждь, как часы Пескова.
Не далёк тот день, когда всё будет северокорейское.