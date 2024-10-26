День 976: на фоне роста ключевой ставки банки начали повышать ставки по вкладам, а аналитики допустили ухудшение кредитных условий для граждан

По итогам августа 2024 года экспорт табака из Индии в Россию вырос в 2,4 раза по сравнению с июлем — до максимальных с января $3,2 млн, пишет «Прайм» со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности. При этом год к году объём снизился — в 1,8 раза.