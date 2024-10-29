ЦБ разрешил банкам обмениваться данными о счетах клиентов для расчёта долговой нагрузки

Они будут передаваться в обезличенном виде с согласия заёмщика. ЦБ разрешил банкам использовать платформу для расчёта предельной долговой нагрузки (ПДН) потенциальных заёмщиков, разработанную компанией «Блумтех», узнало РБК.К системе уже подключены шесть банков, сообщил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, не раскрыв их названия. Ещё больше десяти находятся на «разных стадиях подключения».В ЦБ изданию пояснили, что сейчас банки для расчёта ПДН могут использовать «выписки по счетам» клиентов. А платформа «Блумтеха» «позволяет обмениваться информацией в электронном виде с согласия заемщика». Способ получить информацию банк может выбрать самостоятельно.Система использует «специальный криптографический протокол», позволяющий зашифровывать данные клиента, по которому делается выписка, а также информацию о банке, где открыты счета.Глава «Блумтеха» Петр Емельянов описывает работу плафтормы так: «Банк A отправляет в систему запрос, другие банки этот запрос получают, а в ответ отдают выписки, замаскированные случайными числами. По отдельности каждая из них — белый шум, извлечь полезную информацию не выйдет. Но если сложить их вместе, получается выписка, вычисленная по всем банкам сразу».В образце выписки, которую изучило РБК, содержится информация о поступлениях на счета клиента и списаниях с них, количестве транзакций, среднемесячном балансе каждого счёта, а также о переводах между ними по номеру телефона.При таком подходе каждый банк полностью контролирует собственные данные без передачи третьей стороне — банковская тайна не разглашается, говорит Емельянов. Это также позволяет избежать дополнительных рисков утечек.Компания «Блумтех» создана в 2013 году, но изначально не занималась разработкой ПО, пишет РБК. В 2022-м её единственным учредителем стал Виталий Саттаров — гендиректор компании Ubic. После этого компания занималась проектами по анализу трафика и «разработкой ИТ-продуктов».Летом 2022 года в состав учредителей вошёл Александр Волошин (глава администрации президента с 1999 по 2003 годы) и его партнёр по холдинговой компании «Геном Венчурс» Александр Смбатян. По словам источника издания, «на старте проекта» Волошин также выступил инвестором.По данным «Контур Фокуса», выручка ООО «Блумтех» в 2023 году составила 181 тысячу рублей, чистый убыток — 18 млн рублей.#новости #банки
Система использует «специальный криптографический протокол», позволяющийсливать данные оперативно и в полном объёме, исключая даже малейшие неточности.
Минусы будут?
Этот индивид отмечается в каждой теме, эксперт во всём, при том пишет что успешный, вовремя выбрал свой путь. Откуда у него успех успешный если он здесь круглосуточно?
Когда уже банкам разрешат перепродавать друг другу клиентов?
Давным давно, попробуй немгасмть кредит, ну либо банк лишится лицензии
А клиенты разрешали?
Поясните нубу плиз, как эти данные могут быть обезличенными, если они по-умолчанию про личность как бы