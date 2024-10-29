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Артур Томилко
Деньги

ЦБ разрешил банкам обмениваться данными о счетах клиентов для расчёта долговой нагрузки

Они будут передаваться в обезличенном виде с согласия заёмщика.

  • ЦБ разрешил банкам использовать платформу для расчёта предельной долговой нагрузки (ПДН) потенциальных заёмщиков, разработанную компанией «Блумтех», узнало РБК.
  • К системе уже подключены шесть банков, сообщил глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, не раскрыв их названия. Ещё больше десяти находятся на «разных стадиях подключения».
  • В ЦБ изданию пояснили, что сейчас банки для расчёта ПДН могут использовать «выписки по счетам» клиентов. А платформа «Блумтеха» «позволяет обмениваться информацией в электронном виде с согласия заемщика». Способ получить информацию банк может выбрать самостоятельно.
  • Система использует «специальный криптографический протокол», позволяющий зашифровывать данные клиента, по которому делается выписка, а также информацию о банке, где открыты счета.
  • Глава «Блумтеха» Петр Емельянов описывает работу плафтормы так: «Банк A отправляет в систему запрос, другие банки этот запрос получают, а в ответ отдают выписки, замаскированные случайными числами. По отдельности каждая из них — белый шум, извлечь полезную информацию не выйдет. Но если сложить их вместе, получается выписка, вычисленная по всем банкам сразу».
  • В образце выписки, которую изучило РБК, содержится информация о поступлениях на счета клиента и списаниях с них, количестве транзакций, среднемесячном балансе каждого счёта, а также о переводах между ними по номеру телефона.
  • При таком подходе каждый банк полностью контролирует собственные данные без передачи третьей стороне — банковская тайна не разглашается, говорит Емельянов. Это также позволяет избежать дополнительных рисков утечек.
  • Компания «Блумтех» создана в 2013 году, но изначально не занималась разработкой ПО, пишет РБК. В 2022-м её единственным учредителем стал Виталий Саттаров — гендиректор компании Ubic. После этого компания занималась проектами по анализу трафика и «разработкой ИТ-продуктов».
  • Летом 2022 года в состав учредителей вошёл Александр Волошин (глава администрации президента с 1999 по 2003 годы) и его партнёр по холдинговой компании «Геном Венчурс» Александр Смбатян. По словам источника издания, «на старте проекта» Волошин также выступил инвестором.
  • По данным «Контур Фокуса», выручка ООО «Блумтех» в 2023 году составила 181 тысячу рублей, чистый убыток — 18 млн рублей.

#новости #банки

33
17 комментариев
Вадим Д.

Система использует «специальный криптографический протокол», позволяющийсливать данные оперативно и в полном объёме, исключая даже малейшие неточности.

5
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Fred Han

Минусы будут?

1
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Zaxar Romanov

Этот индивид отмечается в каждой теме, эксперт во всём, при том пишет что успешный, вовремя выбрал свой путь. Откуда у него успех успешный если он здесь круглосуточно?

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Иван Дэвидсон

Когда уже банкам разрешат перепродавать друг другу клиентов?

3
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Алекс

Давным давно, попробуй немгасмть кредит, ну либо банк лишится лицензии

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Нутрилогос

А клиенты разрешали?

2
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Славян

Поясните нубу плиз, как эти данные могут быть обезличенными, если они по-умолчанию про личность как бы

1
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