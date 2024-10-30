Китайский автопроизводитель BYD впервые обошёл Tesla по квартальной выручке

За июль-сентябрь 2024 года он выручил $28,2 млрд (201,1 млрд юаней). А Tesla — $25,18 млрд.Чистая прибыль выросла на 11,5% год к году — до рекордных для BYD $1,63 млрд (11,6 млрд юаней). Но обойти Tesla Илона Маска пока не вышло: та получила $2,17 млрд в третьем квартале.Tesla также всё ещё превосходит BYD по количеству проданных электромобилей. Первая продала 463 тысячи машин, а вторая — 443 тысячи. На данный момент китайская компания получает основную часть выручки от гибридных транспортных средств, пишет Bloomberg.Квартальная выручка в миллиардах. Черная кривая — Tesla. Жёлтая — BYD. Источник: Bloomberg90% автомобилей BYD продаёт на китайском рынке. За десять месяцев 2024 года на неё пришлось больше трети всех продаж электрических и гибридных автомобилей в стране.По данным Reuters, нарастить долю помогли скидки. А выдержать давление со стороны зарубежных конкурентов — субсидирование от государства. За рубежом при этом продажи тоже выросли за квартал: на 32,6% год к году.#новости #tesla #byd
Первый раз слышу про этого производителя)
у Китая же закрытая экономика, они могут любые цифры нарисовать. Или я ошибаюсь?
Их в РФ нет, а так в целом популярны
Это конечно конспирология, но есть вероятность что Китая и США тоже не существует. На самом деле вся планета это Россия. А сказки про другие страны это просто пропаганда чтобы мы не сошли с ума. 💁
"Половина" Армении на них ездит. BYD Song Plus Campion – 630км батарея, реально едет 540км. Заправка стоит 700 руб. Эти авто себя уже зарекомендовали по качеству и удобству, я сам когда поездил в шоке был (не покупал себе).
Им всё равно, что кто-то на vc про них не знает. Зато Маск давно знает, боится и просит ввести протекционисткую политику — на открытом честном рынке опасается не сдюжить
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-ceo-musk-chinese-ev-firms-will-demolish-rivals-without-trade-barriers-2024-01-25/
Первый раз слышу про этого производителя)с добрым утром) в Китае все такси давно от BYD
все бело-голубые такси тут в видео – это BYD
https://www.youtube.com/watch?v=aK3d2FDVU8o
Могу, только они рисуют цифры путем производства и сваливания в кучу.