День 981: Минпромторг хочет в 2030 году начать разработку ПО для проектирования процессоров с топологией 16 нм

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Материал дополняетсяКурсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 31 октября: доллар — 97,05 рубля (на 27 копеек меньше, чем 30 октября), евро — 105,22 рубля (на 21 копейку меньше).В 2024 году резко вырос объём внебиржевых сделок на вторичном рынке облигаций, обратил внимание глава департамента долгового рынка Мосбиржи. Он считает, что такая ситуация является «неположительной» для всех участников рынка.Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках во второй половине октября 2024 года снизилась впервые за семь месяцев — с 19,78% до 19,66% годовых, следует из материалов Банка России.Кто и как адаптируетсяВ 2030 году Минпромторг рассчитывает начать разработку программного обеспечения для проектирования процессоров с топологией 16 нм, которая ещё не освоена в России.Расходы россиян на авиабилеты и гостиницы при туристических поездках за границу выросли в 2024 году «существенно» меньше, чем затраты на «внутренний туризм». Доля зарубежных направлений в структуре путешествий при этом увеличилась с 20% до 28%.Какие есть проблемы и трудностиКомитет Госдумы по промышленности и торговле подготовил законопроект о введении утилизационного сбора на железнодорожный подвижной состав и его основные узлы и агрегаты. Согласно данным опроса руководителей ИТ-направлений крупнейших российских компаний, который провел разработчик ПО Orion soft, 62% таких бизнесов сталкиваются с проблемой несовместимости решений при обеспечении совместной работы отечественных и зарубежных программных продуктов.Новости предыдущего дня, 30 октября — здесь.#новости
Минпромторг хочет в 2030 году начать разработку ПО для проектирования процессоров.
Лучше заголовка сегодня уже не будет!
Фантазёр ты меня называла ©
Сколько же можно нагло врать?
Распилы, конечно, сами себя не организуют и в уши электорату не, пардон, нассут.
с топологией 16 нм, которая ещё не освоена в РоссииНеправильная формулировка.
..., которая уже не будет освоена в России.
ПО? Может быть, стоит начать разработку оборудования, на котором будут производиться эти процессоры? Какой смысл создавать процессоры, если их невозможно будет производить?
Главное отличие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) от сопутствующих видов деятельности на предприятии – это наличие в разработках элемента новизны. При этом речь идет именно о создании (разработке) нового вида технологий, продукции, услуг и т. д. Как например технология производства процессоров в РФ. По закону научно исследовательские и опытно конструкторские работы имеют право не окупаться. В отличие от заводов которые надо в итоге построить и показать итоговый продукт. Иначе спросят - где сцука деньги которые тебе дали?
Поэтому можно спокойно разрабатывать ПО для создания чего либо, рисовать проекты, рисовать эскизы. В общем заниматься чем угодно вместо того чтобы производить продукт, и при этом богатеть не неся ответственности
Бюджетное финансирование!
Ох уж этот волшебный 2030 год, будет мега прорыв по всем направлениям, ждем и терпим!
Расходы россиян на авиабилеты и гостиницы при туристических поездках за границу выросли в 2024 году «существенно» меньше, чем затраты на «внутренний туризм».Цена на щебень за прошлый год выросла существенно меньше чем на всё остальное.