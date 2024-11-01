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Евгения Евсеева
Деньги

День 982: крупный бизнес начал переносить выплату премий из-за налоговых изменений

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «Ведомости»
Источник: «Ведомости»

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1 ноября: доллар — 97, 02 рубля (на 3 копейки меньше, чем 31 октября), евро — 105,52 рубля (на 30 копеек больше).

Правительство одобрило поправки к разработанному Минфином законопроекту о проведении IPO «Дом.рф», которые предусматривают снижение государственной доли в АО «Дом.рф» до 50% плюс одна акция. Инициатива позволит привлечь источники внебюджетного финансирования для дальнейшего развития госкомпании, а также повысит ее стоимость и увеличит капитализацию фондового рынка.

Кто и как адаптируется

Часть крупного бизнеса запланировала перенос традиционных выплат годовых премий и бонусов с начала 2025 года на декабрь 2024-го, узнал РБК. Таким образом их выведут из-под действия пятиступенчатой шкалы НДФЛ, которая заработает в 2025-м.

Какие есть проблемы и трудности

Союз торгцентров обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой предоставить владельцам торговой недвижимости преференции по кредитам. Речь о субсидировании ставки по залоговым кредитам до 7-10% и реструктуризации существующих займов с отсрочкой по выплате основного долга на пять-десять лет. В союзе считают, что давление на отрасль возросло после повышения ключевой ставки ЦБ до 21%. Многие объекты столкнулись с проблемами поддержания финансовой стабильности.

Контекст

Стоимость новых легковых автомобилей в октябре 2024 года выросла в среднем на 2-5%, подсчитали для «Ъ» в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Рост цен в организации связали с индексацией утильсбора, высокой ключевой ставкой и ослаблением курса рубля.

Новости предыдущего дня, 31 октября — здесь.

#новости

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34 комментария
Либерал-смузихлеб 3.0

Шринкфляция уверенно шагает по стране, ждем скимпфлякцию

Крупнейший в России поставщик алюминиевых банок «Арнест Упаковочные Решения» прекратит выпускать тару объемом 0,5 литра и заменит ее банками объемом 0,45 литра — пресс-служба компании/РБК

«Переход на него [объем 0,45 литра] крупными производителями напитков начался еще в 2016 году. В то же время спрос на банку объемом 0,5 литра со стороны представителей пищевой индустрии ежегодно падал на двузначные величины. К 2024 году он снизился до минимальных показателей, и выпуск составил 1% объема рынка».

«Арнест Упаковочные Решения» производит алюминиевые банки для пива, энергетиков и различных безалкогольных напитков.

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Сергей Коновалов

Не правильно они бутерброд едят..
Алюминивую банку можно наоборот объёмом и побольше выпустить, ни кто же не мешает туда меньше наливать.. в донышко можно стальной утяжелитель класть (исключительно только для большей устойчивости ;) и писать брутто товара :))

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Я сказал свое имя машине

Только 0.5! Восстанем же, товарищи!

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Император Нолимоций

В грузинских супермаркетах очень смешно смотреть на банки с какой-нибудь Балтикой 9 по соседству в полулитровыми. А особенно ради смеха брать их в руку. Как перышко.

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Слегка Придурковатый

Ебать ты очнулся. Уже несколько лет практически всё отечественное пиво льют только в 0,45/0,43 продаётся. За исключением локальных каких-то брендов.

1
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Po...

Прочитал сперва как «Арест Упаковочные Решения»...

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Альвар

АВСША?

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