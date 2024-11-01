День 982: крупный бизнес начал переносить выплату премий из-за налоговых изменений

Правительство одобрило поправки к разработанному Минфином законопроекту о проведении IPO «Дом.рф», которые предусматривают снижение государственной доли в АО «Дом.рф» до 50% плюс одна акция. Инициатива позволит привлечь источники внебюджетного финансирования для дальнейшего развития госкомпании, а также повысит ее стоимость и увеличит капитализацию фондового рынка.
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Крупнейший в России поставщик алюминиевых банок «Арнест Упаковочные Решения» прекратит выпускать тару объемом 0,5 литра и заменит ее банками объемом 0,45 литра — пресс-служба компании/РБК
«Переход на него [объем 0,45 литра] крупными производителями напитков начался еще в 2016 году. В то же время спрос на банку объемом 0,5 литра со стороны представителей пищевой индустрии ежегодно падал на двузначные величины. К 2024 году он снизился до минимальных показателей, и выпуск составил 1% объема рынка».
«Арнест Упаковочные Решения» производит алюминиевые банки для пива, энергетиков и различных безалкогольных напитков.
Не правильно они бутерброд едят..
Алюминивую банку можно наоборот объёмом и побольше выпустить, ни кто же не мешает туда меньше наливать.. в донышко можно стальной утяжелитель класть (исключительно только для большей устойчивости ;) и писать брутто товара :))
Только 0.5! Восстанем же, товарищи!
В грузинских супермаркетах очень смешно смотреть на банки с какой-нибудь Балтикой 9 по соседству в полулитровыми. А особенно ради смеха брать их в руку. Как перышко.
Ебать ты очнулся. Уже несколько лет практически всё отечественное пиво льют только в 0,45/0,43 продаётся. За исключением локальных каких-то брендов.
Прочитал сперва как «Арест Упаковочные Решения»...
АВСША?