День 982: крупный бизнес начал переносить выплату премий из-за налоговых изменений

Союз торгцентров обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой предоставить владельцам торговой недвижимости преференции по кредитам. Речь о субсидировании ставки по залоговым кредитам до 7-10% и реструктуризации существующих займов с отсрочкой по выплате основного долга на пять-десять лет. В союзе считают, что давление на отрасль возросло после повышения ключевой ставки ЦБ до 21%. Многие объекты столкнулись с проблемами поддержания финансовой стабильности.