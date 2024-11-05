Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Крипто
Личный опыт
Образование
Маркетплейсы
AI
Карьера
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Деньги

ЦБ поднял официальный курс доллара выше 98 рублей впервые с октября 2023 года

Курс евро — 106,89 рубля.

  • Официальный курс доллара на 6 ноября 2024 года вырос почти на 51 копейку и составил 98,06 рубля, следует из материалов на сайте ЦБ. «РБК Инвестиции» отмечает, что доллар превысил отметку в 98 рублей впервые с 3 октября 2023 года. Курс евро регулятор повысил почти на 75 копеек — до 106,89 рубля.
  • На рубль продолжает давить «внешнеторговый фактор», отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин: «С одной стороны, поступление иностранной валюты от экспорта остаётся на относительно низком уровне из-за санкций и подешевевшей в предыдущие месяцы нефти. С другой — импорт может и дальше восстанавливаться, увеличивая спрос на валюту».
  • «С большой долей вероятности» рубль и дальше будет падать, считает аналитик «Финам» Николай Дудченко. Если ЦБ всё же начнёт переходить к смягчению денежно-кредитной политики, это ещё больше может подтолкнуть курс российской валюты вниз.
  • В середине октября 2024 года источники Bloomberg говорили, что российские власти решили не сдерживать рост курса доллара до 100 рублей. Слабый рубль позволит правительству увеличить поступления в бюджет, указывало агентство.
  • С июня 2024 года для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке. Регулятор использует такой метод после попадания Мосбиржи под санкции США, из-за чего площадка остановила торги долларом и евро.

#новости #курсывалют

99
55
44
11
11
218 комментариев
Слегка Придурковатый

Сотка бакс и 25% ставка - самое то под новый год.

60
1
1
Ответить
ВИНКЕВИЧ

Этот год был не простым...

51
5
4
3
2
1
Ответить
Запопу Кусь

Слушайте, ну давайте говорить серьёзно. 💁

Более 20 лет все доходы от нефти вывозились за границу, а народ сосал лапу. Сейчас же какая-то часть этих денег вдруг пошла в народ - ну вот и результат: люди начали покупать всё подрят. 💁

Поэтому и бакс растёт правильно, и ЦБ - умнички, что отпустили рубль в свободное плавание, и что поднимают ставку. Всё работает просто великолепно. Сейчас надо зарабатывать на вкладах, пока есть такая возможность. А не ныть непонятно о чём. Тем более что вклады эти никто отбирать не собирается. Точно так же как никто не отобрал доллары, которые народ закупил по 56 руб. 💁🤗💖

13
3
1
Ответить
Невкусно и грустно

Давно таких веселых, как в этом году, корпоративов не было. Года так с 98.

Как в последний раз (с)

7
1
Ответить
Правдаруб блатной

Грабь награбленное (с) цб 🥳😁

4
Ответить
Andrey H

Было бы хорошо если бы соткой ограничилось, но увы

1
Ответить
Илларион Колесников

Мы просто плохо себя ведем.

Ответить