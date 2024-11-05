ЦБ поднял официальный курс доллара выше 98 рублей впервые с октября 2023 года

Курс евро — 106,89 рубля.Официальный курс доллара на 6 ноября 2024 года вырос почти на 51 копейку и составил 98,06 рубля, следует из материалов на сайте ЦБ. «РБК Инвестиции» отмечает, что доллар превысил отметку в 98 рублей впервые с 3 октября 2023 года. Курс евро регулятор повысил почти на 75 копеек — до 106,89 рубля.На рубль продолжает давить «внешнеторговый фактор», отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин: «С одной стороны, поступление иностранной валюты от экспорта остаётся на относительно низком уровне из-за санкций и подешевевшей в предыдущие месяцы нефти. С другой — импорт может и дальше восстанавливаться, увеличивая спрос на валюту».«С большой долей вероятности» рубль и дальше будет падать, считает аналитик «Финам» Николай Дудченко. Если ЦБ всё же начнёт переходить к смягчению денежно-кредитной политики, это ещё больше может подтолкнуть курс российской валюты вниз.В середине октября 2024 года источники Bloomberg говорили, что российские власти решили не сдерживать рост курса доллара до 100 рублей. Слабый рубль позволит правительству увеличить поступления в бюджет, указывало агентство.С июня 2024 года для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке. Регулятор использует такой метод после попадания Мосбиржи под санкции США, из-за чего площадка остановила торги долларом и евро.#новости #курсывалют
Сотка бакс и 25% ставка - самое то под новый год.
Этот год был не простым...
Слушайте, ну давайте говорить серьёзно. 💁
Более 20 лет все доходы от нефти вывозились за границу, а народ сосал лапу. Сейчас же какая-то часть этих денег вдруг пошла в народ - ну вот и результат: люди начали покупать всё подрят. 💁
Поэтому и бакс растёт правильно, и ЦБ - умнички, что отпустили рубль в свободное плавание, и что поднимают ставку. Всё работает просто великолепно. Сейчас надо зарабатывать на вкладах, пока есть такая возможность. А не ныть непонятно о чём. Тем более что вклады эти никто отбирать не собирается. Точно так же как никто не отобрал доллары, которые народ закупил по 56 руб. 💁🤗💖
Давно таких веселых, как в этом году, корпоративов не было. Года так с 98.
Как в последний раз (с)
Грабь награбленное (с) цб 🥳😁
Было бы хорошо если бы соткой ограничилось, но увы
Мы просто плохо себя ведем.