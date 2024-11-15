«Совкомбанк» купил у Qiwi финтех-платформу «Рокетбанка» — «Ъ»

Проект планируют перезапустить, говорят собеседники газеты. О покупке «Совкомбанком» финтех-платформы «Рокет» рассказали «Ъ» источники, близкие к сделке. Последним известным владельцем актива была Qiwi, отмечает газета. Однако в конкурсное имущество «Киви банка» он не попал.По словам собеседников, новый владелец планирует перезапустить «Рокетбанк». На начальном этапе проект будет работать на лицензии «Совкомбанка», но в будущем может получить собственную, по аналогии с «Точкой».В «Совкомбанке» на запрос «Ъ» не ответили. Сумма сделки неизвестна. Источники газеты оценили её в $1 млн. «Основной актив — бренд, вряд ли он стоит дорого сейчас», — пояснил один из них.«Совкомбанк» даёт команде «Рокетбанка» возможность «зайти второй раз в ту же воду, где у них неплохо получалось», полагает собеседник. «Похоже на франчайзинговую сделку — вот вам деньги, и развивайтесь сами под своим брендом, нас особо не трогайте, а прибыль разделим 50/50», — рассуждает другой.Фото «Рокетбанк» «Рокетбанк» основали в 2012 году Олег Козырев, Виктор Лысенко, Алексй Колесников и Михаил Провизион. В 2013-м они запустили финтех-сервис на лицензии «Интеркоммерца», но в 2016 году ЦБ отозвал её.После этого «Открытие» выкупило «Рокетбанк» у основателей сервиса и фонда Runa Capital. Сделка оценивалась в 300 млн рублей. В августе 2017 года «Открытие» стало госбанком: Центробанк объявил о его санации и получил контроль над организацией.До санации руководство «Открытия» успело договориться о продаже «Рокетбанка» вместе с сервисом для предпринимателей «Точка». Покупателем стала Qiwi, сумма сделки составила 700 млн рублей. В 2019 году группа решила продать «Рокетбанк» но покупателей на него не нашлось. Сервис выделили в самостоятельное юрлицо «Рокет», он продолжил работать как филиал «Киви Банка».В марте 2020 года Qiwi сообщила о планах свернуть проект. В январе 2021-го «Рокетбанк» объявил о закрытии. На тот момент в сервисе было около 43 тысяч счетов.В феврале 2024 года ЦБ отозвал лицензию у «Киви Банка», а после подал иск к организации. Суд по заявлению регулятора решил ликвидировать банк.#новости #рокетбанк #совкомбанк
Сейчас хорошим банковским приложением никого не удивишь, так в чем смысл Рокетбанка в 2025 году? Да и хипстеры поизвелись
хороших приложений, внезапно, мало. комбайн с мусором не есть хорошее. тиньков не хорошее, это помойка тормозная. у открытия хорошее было. но смысл теперь?
Рокетбанк, как мне напел Рабинович, вроде неплохой был. Но сам не в курсе.
Пользовался им много лет до выкупа киви.
Охуенно было
Рокет это буквально лучший банк на тот момент. Это просто банк, без всех этих новомодных супераппов, с нормальным приложением, понятными тарифами, крутым саппортом и так далее
закопайте уже стюардессу