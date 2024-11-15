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Артур Томилко
Деньги

«Совкомбанк» купил у Qiwi финтех-платформу «Рокетбанка» — «Ъ»

Проект планируют перезапустить, говорят собеседники газеты.

  • О покупке «Совкомбанком» финтех-платформы «Рокет» рассказали «Ъ» источники, близкие к сделке. Последним известным владельцем актива была Qiwi, отмечает газета. Однако в конкурсное имущество «Киви банка» он не попал.
  • По словам собеседников, новый владелец планирует перезапустить «Рокетбанк». На начальном этапе проект будет работать на лицензии «Совкомбанка», но в будущем может получить собственную, по аналогии с «Точкой».
  • В «Совкомбанке» на запрос «Ъ» не ответили. Сумма сделки неизвестна. Источники газеты оценили её в $1 млн. «Основной актив — бренд, вряд ли он стоит дорого сейчас», — пояснил один из них.
  • «Совкомбанк» даёт команде «Рокетбанка» возможность «зайти второй раз в ту же воду, где у них неплохо получалось», полагает собеседник. «Похоже на франчайзинговую сделку — вот вам деньги, и развивайтесь сами под своим брендом, нас особо не трогайте, а прибыль разделим 50/50», — рассуждает другой.
Фото «Рокетбанк» 
Фото «Рокетбанк» 
  • «Рокетбанк» основали в 2012 году Олег Козырев, Виктор Лысенко, Алексй Колесников и Михаил Провизион. В 2013-м они запустили финтех-сервис на лицензии «Интеркоммерца», но в 2016 году ЦБ отозвал её.
  • После этого «Открытие» выкупило «Рокетбанк» у основателей сервиса и фонда Runa Capital. Сделка оценивалась в 300 млн рублей. В августе 2017 года «Открытие» стало госбанком: Центробанк объявил о его санации и получил контроль над организацией.

  • До санации руководство «Открытия» успело договориться о продаже «Рокетбанка» вместе с сервисом для предпринимателей «Точка». Покупателем стала Qiwi, сумма сделки составила 700 млн рублей.

  • В 2019 году группа решила продать «Рокетбанк» но покупателей на него не нашлось. Сервис выделили в самостоятельное юрлицо «Рокет», он продолжил работать как филиал «Киви Банка».
  • В марте 2020 года Qiwi сообщила о планах свернуть проект. В январе 2021-го «Рокетбанк» объявил о закрытии. На тот момент в сервисе было около 43 тысяч счетов.
  • В феврале 2024 года ЦБ отозвал лицензию у «Киви Банка», а после подал иск к организации. Суд по заявлению регулятора решил ликвидировать банк.

#новости #рокетбанк #совкомбанк

88
33
44 комментария
Иностранный агент
25
Ответить
Таир Бакиев

Сейчас хорошим банковским приложением никого не удивишь, так в чем смысл Рокетбанка в 2025 году? Да и хипстеры поизвелись

6
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Alex Melnikoff

хороших приложений, внезапно, мало. комбайн с мусором не есть хорошее. тиньков не хорошее, это помойка тормозная. у открытия хорошее было. но смысл теперь?

6
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Слегка Придурковатый

Рокетбанк, как мне напел Рабинович, вроде неплохой был. Но сам не в курсе.

1
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Вредный Админ

Пользовался им много лет до выкупа киви.
Охуенно было

10
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Павел Егоров

Рокет это буквально лучший банк на тот момент. Это просто банк, без всех этих новомодных супераппов, с нормальным приложением, понятными тарифами, крутым саппортом и так далее

3
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Станислав Маркин

закопайте уже стюардессу

3
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