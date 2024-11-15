ЦБ поднял официальный курс доллара до 99,997 рубля

До отметки в 100 рублей не хватило меньше копейки.Указанный курс установили на 16-18 ноября 2024 года — он на 97 копеек больше, чем 15 ноября. Курс евро — 105,71 рубля, на 1,2 рубля больше.14 ноября курс доллара на международном валютном рынке достигал 100,2 рубля. По словам аналитика «БКС Экспресс» Михаила Зельцера, «волатильность валют расширилась на фоне резкого подорожания глобального доллара на мировой арене, рубль не смог сопротивляться внешним тенденциям».Источник фото: Reuters С июня 2024 года для расчёта официальных курсов доллара и евро к рублю ЦБ использует отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке. Регулятор перешёл на такой метод после попадания Мосбиржи под санкции США, из-за чего площадка остановила торги долларом и евро.В октябре источники Bloomberg говорили, что российские власти решили не сдерживать рост курса доллара до 100 рублей. Слабый рубль из проблемы стал преимуществом: он даст дополнительные поступления бюджету, отмечало издание.#новости #курсывалют
Кайф, спасибо , ждём доллар по 200
Главное чтобы зарплату не поднимали
Ну жди. Так то он и по 140 был)) Все ломонулись брать и так же орали про 200.
Потом было забавно смотреть на их охреневшие лица при курсе 57))
Ты так то не в Америке))(хотя хз конеш)
Тут нац валюты другие и цены хреначат без привязки к баксу)))
Хоть от одну копейку будет стоить. Никому это не поможет.
Спасибо деду за победу, как говорится!
Ну вообще давайте размышлять логически 💁
Дешёвый рубль - это дешёвые россияне 💁
Любой айти-предприниматель должен просто прыгать от счастья. Потому что в айтишечке 99% затрат это зарплаты. Интернет никто отключать не собирается, даже ютуб работает, а косты снижаются. Делаешь себе казахскую карточку и запускаешь миллион стартапов. За прмерами далеко ходить не надо. Те же Бухманы стали миллиардерами за счет дешевых айтишников из России. 💁
Ну жди
Тяжело бедолагам.
В понедельник бакс «стремительно рухнет» до 99,97₽!
Скажут экономика поднялась))