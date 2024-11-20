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Таня Боброва
Деньги

АСВ начнёт выплачивать страховку вкладчикам потерявшего лицензию банка БКФ с 20 ноября 2024 года

Клиенты смогут вернуть вклады в пределах 1,4 млн рублей.

  • Клиенты банка БКФ начнут получать страховое возмещение по вкладам с 20 ноября 2024 года, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в своём Telegram-канале.
  • Для этого вкладчикам нужно подать заявление на сайте АСВ или Госуслугах. Деньги перечислят по указанным в заявлении реквизитам счёта или номеру карты «Мир».
  • Общий размер страховой ответственности АСВ составляет 2,6 млрд рублей, сообщили в госкорпорации. Возмещение в пределах 1,4 млн рублей смогут получить 99% клиентов банка или 11,9 тысячи вкладчиков.
  • Для возмещения более крупных сумм нужно подать требование кредитора. АСВ будет выплачивать средства таким клиентам в период ликвидации банка.
  • ЦБ отозвал лицензию у БКФ в середине ноября 2024 года, поскольку банк не исполнял законы и допускал нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег. По величине активов он занимал 230 место в российской банковской системе.

#новости

22 комментария
Камиль Харисян

Тот момент когда "живые позавидуют мертвым". На всех АСВ не хватит, когда посыпется крупные банки, а текущая система с депозитами в 25% типичная пирамида

2
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Доктор Богомол Табогган

О, эксперты подъехали

6
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Артур Маслов

как говорится - никогда такого не было и вот опять. у людей натурально память как у рыбки, продолжают нести деньги в банк как умалишенные

2
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Veta Ibragimova

Фильм с Жан Клод Ван Даммом — некуда бежать…😅

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ART

Читаешь новость, под ней реклама так же в виде новости и под рекламой комментарии к это рекламе?

2
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Лариса Власова

Комментарии к новости, но такая реклама капец бесит 🤬

1
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Корней Ч.

где?

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