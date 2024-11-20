АСВ начнёт выплачивать страховку вкладчикам потерявшего лицензию банка БКФ с 20 ноября 2024 года

Клиенты смогут вернуть вклады в пределах 1,4 млн рублей.Клиенты банка БКФ начнут получать страховое возмещение по вкладам с 20 ноября 2024 года, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в своём Telegram-канале.Для этого вкладчикам нужно подать заявление на сайте АСВ или Госуслугах. Деньги перечислят по указанным в заявлении реквизитам счёта или номеру карты «Мир».Общий размер страховой ответственности АСВ составляет 2,6 млрд рублей, сообщили в госкорпорации. Возмещение в пределах 1,4 млн рублей смогут получить 99% клиентов банка или 11,9 тысячи вкладчиков.Для возмещения более крупных сумм нужно подать требование кредитора. АСВ будет выплачивать средства таким клиентам в период ликвидации банка.ЦБ отозвал лицензию у БКФ в середине ноября 2024 года, поскольку банк не исполнял законы и допускал нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег. По величине активов он занимал 230 место в российской банковской системе.#новости
Тот момент когда "живые позавидуют мертвым". На всех АСВ не хватит, когда посыпется крупные банки, а текущая система с депозитами в 25% типичная пирамида
О, эксперты подъехали
как говорится - никогда такого не было и вот опять. у людей натурально память как у рыбки, продолжают нести деньги в банк как умалишенные
Фильм с Жан Клод Ван Даммом — некуда бежать…😅
Читаешь новость, под ней реклама так же в виде новости и под рекламой комментарии к это рекламе?
Комментарии к новости, но такая реклама капец бесит 🤬
где?