ЦБ предложил разрешить магазинам в местах без связи не принимать цифровые рубли

Технология приёма оплаты цифровых рублей в местах, где нет интернета, находится в проработке. О сроках её внедрения говорить пока рано. Как только она будет протестирована должным образом и её распространение станет возможным, мы направим дополнительные предложения по внесению изменений в законодательство.
Вводить цифровизацию, чтобы там, где нет интернета, ее не вводить.
технология пока не готоваЗато много слов, как о российских самолётах.
разрешить в местах без связи не принимать цифровые ₽Ну здесь только бурные овации. Как сообразили-то?
Караван идёт, западнофилы лают.
Обязать каждый магазин поставить старлинк!
Зато маркировка товаров обязательна и пофиг на отсутствие интернета, должОн и всё!