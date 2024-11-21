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Таня Боброва
Деньги

ЦБ предложил разрешить магазинам в местах без связи не принимать цифровые рубли

Регулятор указывал на возможность их использования без доступа к интернету как преимущество третьей формы денег, но технология пока не готова.

  • Магазины, которые находятся в местах без связи, освободят от обязанности принимать платежи с помощью цифрового рубля. Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект, который вносит изменения в законы «О Центральном банке Российской Федерации» и «О национальной платёжной системе».
  • Также требование об обязательном приёме цифровых рублей не будет распространяться и на торговые точки с оборотом за предшествующий год меньше 20 млн рублей, следует из документа. Для остальных продавцов сроки, в которые необходимо начать принимать цифровые рубли, установлены в зависимости от выручки.

  • Для банков тоже установлены сроки по внедрению цифрового рубля: с 1 июля 2025 года это должны делать системно значимые банки, с 1 июля 2026-го — банки с универсальной лицензией, с 1 июля 2027-го — остальные.

  • Платежи за товары, работы и услуги с помощью цифровых рублей должны будут проводить с использованием универсального платёжного QR-кода, «если иное не предусмотрено правилами платформы цифрового рубля».
  • В ЦБ сказали, что законопроект разрабатывали при участии регулятора. Банк России при создании цифрового рубля отмечал, что в перспективе им можно будет расплачиваться в магазинах без доступа к интернету. Но пока для них сделают исключение.

Технология приёма оплаты цифровых рублей в местах, где нет интернета, находится в проработке. О сроках её внедрения говорить пока рано. Как только она будет протестирована должным образом и её распространение станет возможным, мы направим дополнительные предложения по внесению изменений в законодательство.

представитель ЦБ
  • Опрошенные РБК эксперты отмечают, что без надёжной системы аутентификации и подтверждения платежей у злоумышленников может появиться возможность подделки транзакций.
Валерия Ильина
Деньги
Цифровой рубль: что это такое, зачем и как им пользоваться

Рассказываем о новой валюте простыми словами.

Цифровой рубль: что это такое, зачем и как им пользоваться

#новости #цифровойрубль #цб

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39 комментариев
Zloy Marketolog
18
4
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Дмитрий Каламарка

Вводить цифровизацию, чтобы там, где нет интернета, ее не вводить.

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Вадим Д.

технология пока не готоваЗато много слов, как о российских самолётах.
разрешить в местах без связи не принимать цифровые ₽Ну здесь только бурные овации. Как сообразили-то?

13
2
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Иванов Иван

Караван идёт, западнофилы лают.

8
4
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Vlad

Обязать каждый магазин поставить старлинк!

1
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Михаил Никульшин
6
2
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Egsis

Зато маркировка товаров обязательна и пофиг на отсутствие интернета, должОн и всё!

5
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