ЦБ предложил разрешить магазинам в местах без связи не принимать цифровые рубли

Технология приёма оплаты цифровых рублей в местах, где нет интернета, находится в проработке. О сроках её внедрения говорить пока рано. Как только она будет протестирована должным образом и её распространение станет возможным, мы направим дополнительные предложения по внесению изменений в законодательство.