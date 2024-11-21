Выручка Nvidia за квартал выросла на 94% год к году — до $35,08 млрд против прогнозируемых $33,16 млрд

Но темпы прироста продолжают замедляться. Производитель чипов отчитался о результатах третьего квартала финансового 2025 года. Выручка подразделения дата-центров увеличилась на 112% по сравнению с аналогичным периодом в предыдущем году, до $30,8 млрд. Аналитики ставили на $28,82 млрд.Прибыль составила $19,3 млрд против прогнозируемых $17,4 млрд. За тот же период в финансовом 2024 году она получила $9,24 млрд. Nvidia ожидает, что общая выручка за четвёртый квартал составит примерно $37,5 млрд, что на 70% больше год к году.На фоне замедлившихся темпов роста акции просели до старта торгов 21 ноября 2024 года со $146 до $140 за бумагу. На момент публикации — уже после открытия — торгуются на отметке в $141.Глава компании. Дженсен Хуанг. Источник фото: ReutersNvidia остаётся одним из основных «выгодоприобретателей» в эпоху развития ИИ, контролируя 70-95% рынка микрочипов для него. Её продукты закупают Google, Microsoft, Amazon, OpenAI, запрещённая в России Meta. Часть из них уже получила первые чипы Blackwell, которые компания представила в марте 2024 года.#новости #nvidia
Выручка растёт и больше чем ожидали.
Прибыль растёт и больше чем ожидали.
А акции просели. Потому что ожидали больше чем не ожидали.
Добро пожаловать на биржу.
Бедные аналитики, их прогнозы снова в нокауте
Выручка Nvidia за квартал выросла на 94%Ну выросла и выросла
Шикарно
Вот такой Хуанг