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Евгения Евсеева
Деньги

День 1009: Restore: будет выпускать аксессуары для электроники, производители бытовой техники поднимают цены для торговых сетей на 10%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: Pinterest
Источник: Pinterest

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 28 ноября: доллар — 108,01 рубля (на 2,95 рубля больше, чем 27 ноября), евро — 113,09 рубля (на 2,63 рубля больше).

Мосбиржа планирует в начале 2025 года вернуть утреннюю сессию на срочном рынке с 7:00 мск, решения о точной дате пока нет.

Кто и как адаптируется

Сеть магазинов restore: начнёт выпускать аксессуары для электроники под собственным брендом.

Основным владельцем «Эй Кей Раша», управляющей почти 100 остающимися в России ресторанами под брендом KFC, стал закрытый ПИФ. Ранее в бизнес франчайзи, который оценивается в 4,5 млрд рублей, инвестировала структура «Сбера».

Какие есть проблемы и трудности

Иностранные и российские производители бытовой техники, такие как Beko, Tefal, Kuppersberg и другие, поднимают для торговых сетей цену на свои товары в среднем на 10%. Соответствующие уведомления уже получили некоторые торговые сети. Производители ссылаются на дорогие кредиты и рост курса валют.

Контекст

Следующий — 2025 год — для рынка ипотеки может стать одним из самых «неурожайных» за последние шесть лет. Банки выдадут примерно 1,2-1,3 млн кредитов суммарно на 4 трлн рублей — это минимум с 2019 года, когда выдачи составили 3,1 трлн рублей, говорится в исследовании Frank RG.

Официальный курс рубля к доллару упал за последние пять месяцев на 25,7% — с 82,6 20 июня до 103,8 26 ноября 2024-го. Forbes разбирался — кто получает выгоду от ослабления рубля.

Новости предыдущего дня, 27 ноября — здесь.

#новости

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93 комментария
Po...

Скука...

7
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S.Capusta

Да ладно, наоборот!
У нас сейчас, как в индийском кино. Полный треш, с перерывами на песни и танцы.
И скоро Новый год опять же, "Голубой огонёк". )))

19
1
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Вадим Д.

К вечеру 113 будет, каждый день такое шоу, а тебе скука.
Это что ж будет, когда тебе не скучно станет?! (-:

6
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Наталья Филиппова

Напротив какой то движ пошел, нехороший

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Sёma Dråkx

все более предсказуемо и предсказуемо

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Вадим Д.

Ммм, рубль вниз, цены вверх — всё для россиян! Чтобы не отвыкали.

13
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Будущее вчера

Ну в целом да: россиянин не должен жить хорошо, это типа база. А последние годы россияне, мягко говоря, закушались...

5
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