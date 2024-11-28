День 1009: Restore: будет выпускать аксессуары для электроники, производители бытовой техники поднимают цены для торговых сетей на 10%

Иностранные и российские производители бытовой техники, такие как Beko, Tefal, Kuppersberg и другие, поднимают для торговых сетей цену на свои товары в среднем на 10%. Соответствующие уведомления уже получили некоторые торговые сети. Производители ссылаются на дорогие кредиты и рост курса валют.