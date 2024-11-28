День 1009: Restore: будет выпускать аксессуары для электроники, производители бытовой техники поднимают цены для торговых сетей на 10%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Источник: PinterestМатериал дополняетсяКурсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 28 ноября: доллар — 108,01 рубля (на 2,95 рубля больше, чем 27 ноября), евро — 113,09 рубля (на 2,63 рубля больше).Мосбиржа планирует в начале 2025 года вернуть утреннюю сессию на срочном рынке с 7:00 мск, решения о точной дате пока нет.Кто и как адаптируетсяСеть магазинов restore: начнёт выпускать аксессуары для электроники под собственным брендом.Основным владельцем «Эй Кей Раша», управляющей почти 100 остающимися в России ресторанами под брендом KFC, стал закрытый ПИФ. Ранее в бизнес франчайзи, который оценивается в 4,5 млрд рублей, инвестировала структура «Сбера».Какие есть проблемы и трудностиИностранные и российские производители бытовой техники, такие как Beko, Tefal, Kuppersberg и другие, поднимают для торговых сетей цену на свои товары в среднем на 10%. Соответствующие уведомления уже получили некоторые торговые сети. Производители ссылаются на дорогие кредиты и рост курса валют.КонтекстСледующий — 2025 год — для рынка ипотеки может стать одним из самых «неурожайных» за последние шесть лет. Банки выдадут примерно 1,2-1,3 млн кредитов суммарно на 4 трлн рублей — это минимум с 2019 года, когда выдачи составили 3,1 трлн рублей, говорится в исследовании Frank RG.Официальный курс рубля к доллару упал за последние пять месяцев на 25,7% — с 82,6 20 июня до 103,8 26 ноября 2024-го. Forbes разбирался — кто получает выгоду от ослабления рубля. Новости предыдущего дня, 27 ноября — здесь. #новости
Скука...
Да ладно, наоборот!
У нас сейчас, как в индийском кино. Полный треш, с перерывами на песни и танцы.
И скоро Новый год опять же, "Голубой огонёк". )))
К вечеру 113 будет, каждый день такое шоу, а тебе скука.
Это что ж будет, когда тебе не скучно станет?! (-:
Напротив какой то движ пошел, нехороший
все более предсказуемо и предсказуемо
Ммм, рубль вниз, цены вверх — всё для россиян! Чтобы не отвыкали.
Ну в целом да: россиянин не должен жить хорошо, это типа база. А последние годы россияне, мягко говоря, закушались...