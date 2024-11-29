День 1010: Haval может начать выпуск гибридных машин в России

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.Материал дополняетсяКурсы, биржи и банкиКурсы ЦБ на 29 ноября: доллар — 109,57 рубля (на 1,56 рубля больше, чем 28 ноября), евро — 116,14 рубля (на 3,05 рубля больше).Кто и как адаптируетсяКитайский Haval готовится расширить свою линейку в России, наладив на заводе под Тулой серийный выпуск гибридных автомобилей модификации В16G. Как узнал «Ъ», речь может идти о кроссовере Haval H-Dog.Владимир Путин одобрил покупку «Русской элеваторной компании» у французского зернотрейдера Louis Dreyfus. Компания в июле 2023 года прекратила экспорт зерна из России.Какие есть проблемы и трудностиРост себестоимости строительства и низкий спрос на новостройки могут привести к тому, что в следующем году маржинальность проектов существенно снизится, а до 30% жилых девелоперов могут стать убыточными, говорится в исследовании «Яков и партнёры».КонтекстПроизводители печатных плат настаивают на повышении уровня использования этих отечественных компонентов в серверах, компьютерах и телеком-оборудовании. Участники рынка разделились во мнении: одни утверждают, что это поможет ускорить развитие производства в России, другие — что российских мощностей недостаточно и реализация инициативы может привести к сокращению готовой продукции.Новости предыдущего дня, 28 ноября — здесь.#новости
"Сложная экономическая ситуация, складывающаяся на рынке, в частности ослабление рубля, может в итоге положительно отразиться на благосостоянии России в целом, и на импорте товаров, в частности" (с) министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
Поняли, скептики и хаятели великой России?
(в сторону)
- Эльвира, опускай ещё ниже! Мэйк Россия грэйт эгейн!
Как донный рубль может положительно сказаться на импорте ?
Может отразиться, а может и не отразится
"Положительно" может быть в смысле "положить" (экономику)
Трамп давай исправляй нашу жизнь, ты где
Байден еще не передал ключи от российских подъездов