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Евгения Евсеева
Деньги

День 1010: Haval может начать выпуск гибридных машин в России

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

День 1010: Haval может начать выпуск гибридных машин в России

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 29 ноября: доллар — 109,57 рубля (на 1,56 рубля больше, чем 28 ноября), евро — 116,14 рубля (на 3,05 рубля больше).

Кто и как адаптируется

Китайский Haval готовится расширить свою линейку в России, наладив на заводе под Тулой серийный выпуск гибридных автомобилей модификации В16G. Как узнал «Ъ», речь может идти о кроссовере Haval H-Dog.

Владимир Путин одобрил покупку «Русской элеваторной компании» у французского зернотрейдера Louis Dreyfus. Компания в июле 2023 года прекратила экспорт зерна из России.

Какие есть проблемы и трудности

Рост себестоимости строительства и низкий спрос на новостройки могут привести к тому, что в следующем году маржинальность проектов существенно снизится, а до 30% жилых девелоперов могут стать убыточными, говорится в исследовании «Яков и партнёры».

Контекст

Производители печатных плат настаивают на повышении уровня использования этих отечественных компонентов в серверах, компьютерах и телеком-оборудовании. Участники рынка разделились во мнении: одни утверждают, что это поможет ускорить развитие производства в России, другие — что российских мощностей недостаточно и реализация инициативы может привести к сокращению готовой продукции.

Новости предыдущего дня, 28 ноября — здесь.

#новости

88
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39 комментариев
Слегка Придурковатый

"Сложная экономическая ситуация, складывающаяся на рынке, в частности ослабление рубля, может в итоге положительно отразиться на благосостоянии России в целом, и на импорте товаров, в частности" (с) министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Поняли, скептики и хаятели великой России?

(в сторону)

- Эльвира, опускай ещё ниже! Мэйк Россия грэйт эгейн!

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1
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Хлоргексидин

Как донный рубль может положительно сказаться на импорте ?

7
1
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Влад Шушкевич

Может отразиться, а может и не отразится

4
1
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Илья Тюменцев

"Положительно" может быть в смысле "положить" (экономику)

2
1
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Black7

Трамп давай исправляй нашу жизнь, ты где

8
7
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ЯжПрограммист

Байден еще не передал ключи от российских подъездов

9
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местный житель
2
1
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