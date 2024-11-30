День 1011: ЦБ сообщил, что у крупных компаний достаточно прибыли для процентных платежей по кредитам

ЦБ оценил показатели 80 крупнейших компаний из 13 отраслей по базовому и рисковому сценариям развития «внешних условий» и увеличения ставки. Регулятор сообщил, что у большинства предприятий достаточно операционной прибыли для выплаты процентных платежей по кредитам в 2024 и 2025 годах, но «отдельные компании» могут «испытывать трудности».