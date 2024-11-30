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Артур Томилко
Деньги

День 1011: ЦБ сообщил, что у крупных компаний достаточно прибыли для процентных платежей по кредитам

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Фото РБК
Фото РБК

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 ноября: доллар — 107,74 рубля (на 1,83 рубля меньше, чем 29 ноября), евро — 114,31 рубля (на 1,83 рубля меньше).

Опрошенные «Ъ» аналитики оценивают фундаментальный курс доллара «в текущей ситуации» в 95-100 рублей. Однако в ближайшие недели он останется в диапазоне 100-110 рублей на фоне увеличения бюджетных трат и предпраздничного всплеска потребительской активности.

Кто и как адаптируется

Правительство сняло запрет на экспорт бензина для производителей нефтепродуктов. Для остальных поставщиков ограничения продолжат действовать до конца января 2025 года.

ЦБ оценил показатели 80 крупнейших компаний из 13 отраслей по базовому и рисковому сценариям развития «внешних условий» и увеличения ставки. Регулятор сообщил, что у большинства предприятий достаточно операционной прибыли для выплаты процентных платежей по кредитам в 2024 и 2025 годах, но «отдельные компании» могут «испытывать трудности».

Какие есть проблемы и трудности

Некоторые китайские экспортёры приостановила продажи на российских маркетплейсах из-за обвала рубля, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники в отрасли. Проблемы усугубляются сложностями с проведением платежей из-за санкций.

Новости предыдущего дня, 29 ноября — здесь.

#новости

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66 комментариев
МИНИСТЕРСТВО ЮНОСТИ
100 ₽

Подтверждаем информацию и подкрепляем слова рублём

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Вадим Д.

Фундаментальный курс? Фантазия тех самых гениев, которые бубнят 30+ лет: «Вот-вот необеспеченная бумажка скоро рухнет»?!
Только, видимо не о той бумажке они говорили.

15
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Камиль Харисян

Свидетели индекса биг-мака (правда уже и биг-мака нет) 😄

4
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Ro

Открыта новая вакансия "выдумщик побед"

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Павел Блахин

наша бумажка не тонет, материалы специальные

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