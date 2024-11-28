Отчёт «Т-Технологий» за квартал: общая выручка выросла до 264,4 млрд рублей, чистая прибыль — до 37,8 млрд

Первые финансовые результаты компании по МСФО, включающие «Т-Банк» и «Росбанк», за третий квартал 2024 года.Общая выручка группы выросла более чем вдвое, до 264,4 млрд рублей. Квартальная чистая прибыль увеличилась на 60% и составила 37,8 млрд рублей.На конец квартала совокупные активы выросли в 2,6 раза год к году — до 4,97 млрд рублей за счёт приобретения «Росбанка». Собственные средства группы увеличились на 93% — до 503 млрд рублей за счёт выпуска акций для покупки «Росбанка» и роста чистой прибыли.Общее количество клиентов выросло на 21% год к году — до 45,7 млн на 30 сентября 2024 года. Количество активных клиентов — 31,4 млн против 26 млн годом ранее. Среди них более 24 млн в сегменте дебетовых карт и текущих счетов, 770 тысяч среди малого и среднего бизнеса, 4,2 млн активных клиентов сервиса «Т-Инвестиции».Глава «Т-Банка» Станислав Близнюк подтвердил планы «Т-Технологий» ежеквартально выплачивать дивиденды в размере до 30% чистой прибыли. В середине ноября 2024 года акционеры компании утвердили дивиденды в размере 92,5 рубля на акцию. Группа также сменила тикер на Мосбирже — с TCSG на T.Источник: «Т-Технологии»«Тинькофф» сменил название на «Т-Банк» в июне 2024 года. Тогда же обновили названия других продуктов и сервисов. Головная компания получила название «Т-Технологии» вместо «ТКС Холдинг».#новости #ттехнологии
А если вообще всё объединить и назвать Сберкассой🤔
Здравствуйте.
Лучше Т-Кассой 😏
В у.е. уже надо считать. В рублях уже ничего не понятно сколько там миллиардов триллионов 💁♀️😸💲
Лучше тогда в киргизских сомах
Как интересно, ведь весь свет российского ИТ иммигрировал через Верхний Ларс. Кто же это продолжает разрабатывать и генерить такие прибыли?
В современных операционных системах, по типу windows\macos\ubuntu есть такая вещь, как remote desktop software, смекаешь к чему я?
Здравствуйте.
Кто-то, конечно, мог уехать. Мы по-прежнему ударно трудимся и покоряем все новые вершины 💪🏻