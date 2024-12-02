День 1013: в 2024 году российские разработчики вычислительной техники увеличили инвестиции в оборудование для ИИ на 40%

По итогам ноября 2024 года в России выдали вдвое меньше электронных паспортов на выпускаемые в оборот новые транспортные средства, чем в октябре. «На рынке сложилась сложная ситуация: утильсбор, высокая ставка по кредитам и курс рубля. В таких условиях спросу на автомобили некуда деваться, кроме как идти вниз», — заключил аналитик SBS Consulting Дмитрий Бабанский.