День 1013: в 2024 году российские разработчики вычислительной техники увеличили инвестиции в оборудование для ИИ на 40%

По итогам ноября 2024 года в России выдали вдвое меньше электронных паспортов на выпускаемые в оборот новые транспортные средства, чем в октябре. «На рынке сложилась сложная ситуация: утильсбор, высокая ставка по кредитам и курс рубля. В таких условиях спросу на автомобили некуда деваться, кроме как идти вниз», — заключил аналитик SBS Consulting Дмитрий Бабанский.
Падение рубля приведёт к росту цен на автомобили в России
Жить стало лучше, за доллар стали давать больше рублей.
Сегодня заголовки газет и дикторы: доллар рекордно обрушился в рублю!
И скрепыши: уряяя!
инвестиции российских разработчиков вычислительной техники в СХД и сервера для ИИ выросли на 40%Абсолютные значения не привелиПонятно. Выросли до 1,5 штук.
Без абсолютных значений мы лидеры, и везде у нас рост.
Перешёл, короче, по ссылке на "Ъ", хотел почитать про успехи российских разработчиков вычислительной техники и прочий К1879ВМ8Я. А там опять только часть статьи, и типа "Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью".
Однако, если открыть код страницы, то можно насладиться статьёй про самые лучшие отечественные микропроцессоры полностью. Всем К1879ВМ8Я, пацаны!
можно просто reading mode включить :)
Падение рубля приведёт к росту цен на автомобили в России в среднем на 1-5%Стремительное падение ₽ (как говорит гарант: обусловленное каким-то сезонным фактором) приведёт с молниеносному росту цен на всё.
Но инфляцию нарисуют 6-7%.