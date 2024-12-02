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Полина Лааксо
Деньги

День 1013: в 2024 году российские разработчики вычислительной техники увеличили инвестиции в оборудование для ИИ на 40%

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: Kvantech
Источник фото: Kvantech

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 ноября — 2 декабря:

  • Доллар — 107,74 рубля (на 1,83 рубля меньше, чем 29 ноября).
  • Евро — 114,31 рубля (на 1,83 рубля меньше).
  • Юань — 14,67 рубля (на 0,05 рубля меньше).

BTC на 7:45 мск стоит $96,79 тысячи, ETH — $3689, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Контекст

По данным Банка России, объём вовлечённости банковского сектора в проведение высокорисковых p2p-операций снизился в 2024 году в 2,8 раза к среднемесячным значениям 2023 года. Это способствует сокращению нелегального оборота криптовалют, говорит регулятор.

По итогам ноября 2024 года в России выдали вдвое меньше электронных паспортов на выпускаемые в оборот новые транспортные средства, чем в октябре. «На рынке сложилась сложная ситуация: утильсбор, высокая ставка по кредитам и курс рубля. В таких условиях спросу на автомобили некуда деваться, кроме как идти вниз», — заключил аналитик SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

За 11 месяцев 2024 года инвестиции российских разработчиков вычислительной техники в системы хранения данных и сервера для искусственного интеллекта выросли на 40%, рассказали в консорциуме АНО «Вычислительная техника» («Аквариус», Yadro, ГК «Элемент» и другие). Абсолютные значения не привели.

Падение рубля приведёт к росту цен на автомобили в России в среднем на 1-5% до конца 2024 года, полагает большинство опрошенных «Ъ» участников рынка и аналитиков.

Новости предыдущего дня, 1 декабря — здесь.

#новости

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27 комментариев
S.Capusta

Падение рубля приведёт к росту цен на автомобили в России

Жить стало лучше, за доллар стали давать больше рублей.

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Вадим Д.

Сегодня заголовки газет и дикторы: доллар рекордно обрушился в рублю!
И скрепыши: уряяя!

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Вадим Д.

инвестиции российских разработчиков вычислительной техники в СХД и сервера для ИИ выросли на 40%Абсолютные значения не привелиПонятно. Выросли до 1,5 штук.

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S.Capusta

Без абсолютных значений мы лидеры, и везде у нас рост.

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Слегка Придурковатый

Перешёл, короче, по ссылке на "Ъ", хотел почитать про успехи российских разработчиков вычислительной техники и прочий К1879ВМ8Я. А там опять только часть статьи, и типа "Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью".

Однако, если открыть код страницы, то можно насладиться статьёй про самые лучшие отечественные микропроцессоры полностью. Всем К1879ВМ8Я, пацаны!

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Бонифаций на каникулах

можно просто reading mode включить :)

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Вадим Д.

Падение рубля приведёт к росту цен на автомобили в России в среднем на 1-5%Стремительное падение ₽ (как говорит гарант: обусловленное каким-то сезонным фактором) приведёт с молниеносному росту цен на всё.
Но инфляцию нарисуют 6-7%.

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