Суд отказался пересматривать запрет на выплату $56 млрд Илону Маску в виде вознаграждения за руководство Tesla

Несмотря на то, что её повторно поддержали акционеры компании.Речь о выплате компенсационного пакета опционов, которую совет директоров Tesla одобрил в 2018 году. В обмен на это компания под управлением Маска должна была достичь ряда показателей — и у неё, как писало Bloomberg, получилось.В январе 2024 года суд штата Делавэр аннулировал решение. Он заключил, что совет действовал в интересах Маска, а не Tesla. Тогда же предприниматель посоветовал бизнесу «не открывать компании в Делавэре» и спросил в Х, стоит ли Tesla «изменить штат регистрации на Техас», куда в итоге также перенесли штаб-квартиры SpaceX и X.В июне большинство акционеров Tesla повторно поддержало выплату, правда, Bloomberg сразу отметило: их мнение могут учесть при рассмотрении апелляции, однако оно не отменяет судебного вердикта.В итоге судья действительно отклонила прошение Tesla одобрить выплату, не увидев «процессуальных оснований» для отмены первого решения, и присудила $345 млн адвокатам акционеров, которые требовали оспорить транзакцию. Tesla назвала решение неверным и обещала подать апелляцию.С учётом, что акции Tesla выросли в цене с 2018 года, размер вознаграждения уже превышает $100 млрд.Маск. Источник фото: The Atlantic#новости #илонмаск #tesla
Адвокатам деньги нужнее.
Адвокаты потратят деньги на красивых высоких женщин и белое сухое вино. И деньги останутся в нашей экономике.
А Макс запустит ракету и деньги улетят в экономику инопланетян.
Как вообще система дает возможность таких колоссальных выплат одному человеку?
Если придет управленец, который сделает такие же иксы, я дам больший процент.
Нормально. К тебе приходит человек и говорит, я сделаю тебе ярд капитализации с твоих 50 млн за 5 лет, а ты мне после этого выплатишь 100 лямов. Не согласишься?
В том то и дело что не даёт))) И вознаграждение в акциях Tesla, а не в деньгах. По условиям соглашения Маск мог бы получить опцион на выкуп около 304 млн акций Tesla по цене $23,3 за одну акцию (сейчас цена 357$ за штуку). Вполне распространенная практика даже в России когда топам дают акции компании, делая их партнерами а не наемниками
Заводы рабочим, земли крестьянам!