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Полина Лааксо
Деньги

День 1048: российский рынок акций начал сессию со снижения

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник фото: РБК
Источник фото: РБК

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 января 2025 года:

  • Доллар — 101,68 рубля (на 1,15 рубля больше, чем 28 декабря 2024 года).
  • Евро — 106,1 рубля (на 15 копеек больше).
  • Юань— 13,43 рубля (на 2 копейки меньше).

BTC на 11:05 мск стоит $99,5 тысячи, ETH — $3658, следует из агрегированных данных Coinmarketcap.

Мосбиржа открылась на отметке 2813,3 пункта, позже упав до 2794,2. На 11:16 мск индекс MOEX составляет 2809,9 пункта. Инвесторы «продолжают фиксировать прибыль на фоне ухудшения внешней конъюнктуры», пишет «Интерфакс». В «Цифре брокер» также напомнили, что в праздничные дни активность инвесторов «пониженная».

Контекст

Большинство опрошенных РБК экспертов ожидают, что в 2025 году ЦБ начнёт снижать ключевую ставку, но прогнозы дают разные. Кто-то рассчитывает, что к концу года ставка будет 13-16% вместо текущего 21%. Есть и более скромные оценки: 18-20%.

Источник: РБК
Источник: РБК

За 2024 год средний срок обработки платежей между Россией и ОАЭ вырос на 29%, до 14 дней. С Казахстаном — на 24% за ноябрь-декабрь, сообщили в «ПЭК: Global». Причины всё те же: банки стали требовать больше данных и проводить более тщательные проверки.

В 2025 году одним из главных факторов риска для российской экономики останется кадровый голод, пишет Forbes. «Ресурса для существенного улучшения демографической ситуации в обозримом будущем нет», а миграционная политика ужесточается.

По данным источников Reuters, администрация Джо Байдена — пока ещё действующего президента США — собирается ввести санкции, нацеленные на танкеры для перевозки российской нефти, проданной по цене выше $60 за баррель.

Туроператоры в Турции стараются «на месте» решать проблемы, с которыми российские туристы сталкиваются из-за санкций по приезде, сообщил «РИА Новости» источник на финансовом рынке страны. Турция, по его словам, «не может потерять российский рынок».

За полтора года российские суды назначили иноагентам 620 штрафов на общую сумму 25,8 млн рублей за несоблюдение обязательных требований закона, рассказали в Судебном департаменте при Верховном суде России. В основном штрафы выписывали физлицам.

Новости предыдущего дня, 5 января — здесь.

#новости

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41 комментарий
Плоти нологи

Эпизод 1048

21
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Извините, но я вас прокляла

Как же это смешно. Я прослезилась.

5
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Иванов Иван

Рыженький это Байден или Шольц? Третий год в истерике бьются.

5
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lanfust

Какая же база!

3
1
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Вадим Д.

одним из главных факторов риска для российской экономики останетсяСВО. Остальное тоже, но не настолько.

17
1
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Плоти нологи

Ты про SVO штоле? через который на загнивающий Запад утекают мозги?
Реально же риски для экономики, пора закрыть международные терминалы, а заодно и в DME с VKO

12
2
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1
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Илай Макс

российский рынок акций начал сессию со сниженияМосбиржа открылась на отметке 2813,3 пункта, позже упав до 2794,2Меньше процента. Это шутка что-ли?

4
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