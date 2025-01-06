День 1048: российский рынок акций начал сессию со снижения

Мосбиржа открылась на отметке 2813,3 пункта, позже упав до 2794,2. На 11:16 мск индекс MOEX составляет 2809,9 пункта. Инвесторы «продолжают фиксировать прибыль на фоне ухудшения внешней конъюнктуры», пишет «Интерфакс». В «Цифре брокер» также напомнили, что в праздничные дни активность инвесторов «пониженная».
Эпизод 1048
Как же это смешно. Я прослезилась.
Рыженький это Байден или Шольц? Третий год в истерике бьются.
Какая же база!
одним из главных факторов риска для российской экономики останетсяСВО. Остальное тоже, но не настолько.
Ты про SVO штоле? через который на загнивающий Запад утекают мозги?
Реально же риски для экономики, пора закрыть международные терминалы, а заодно и в DME с VKO
российский рынок акций начал сессию со сниженияМосбиржа открылась на отметке 2813,3 пункта, позже упав до 2794,2Меньше процента. Это шутка что-ли?