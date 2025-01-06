День 1048: российский рынок акций начал сессию со снижения

За 2024 год средний срок обработки платежей между Россией и ОАЭ вырос на 29%, до 14 дней. С Казахстаном — на 24% за ноябрь-декабрь, сообщили в «ПЭК: Global». Причины всё те же: банки стали требовать больше данных и проводить более тщательные проверки.