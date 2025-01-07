Владельцы фотобанков Getty Images и Shutterstock договорились о слиянии

Объединённую компанию оценили примерно в $3,7 млрд.Называться она будет Getty Images Holdings, а торговаться — на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером GETY, сообщили в Getty Images. Сделку единогласно одобрили советы директоров обеих сторон. Осталось получить разрешение от регуляторов и акционеров.Гендиректором объединённой компании будет глава Getty Images Крэйг Питерс. В совет войдут 11 членов: Питерс, шесть человек от Getty Images, а также трое от Shutterstock и глава последнего Пол Хэннесси. Председателем станет глава совета директоров Getty Images Марк Гетти.Акционеры Getty Images получат примерно 54,7% в Getty Images Holdings, а акционеры Shutterstock — 45,3%. Вторые также смогут решить, что делать с акциями Shutterstock: обменять на деньги или акции новой компании или выбрать «микс».Стороны рассчитывают, что вместе смогут добиться большей финансовой эффективности, обеспечить своим пользователям доступ к более обширной библиотеке, а авторам контента — к более широкой аудитории. Возможность больше вкладывать в развитие должно принести прикладную пользу клиентам и отдачу инвесторам.Акции Shutterstock на премаркете подорожали на 26,5%, Getty Images — на 50,2%, пишет Reuters. На 16:53 мск бумаги первой стоят на премаркете $37,5, второй — $3,7.Крэйг Питерс. Источник фото: ReutersGetty Images основана в 1995 году, Shutterstock — в 2003 году. В 2021 году первая также купила сервис бесплатных стоковых фотографий Unsplash. О том, что стороны обсуждают слияние, Bloomberg писало 3 января 2025 года со ссылкой на источники.#новости #gettyimages #shutterstock
Учитывая стоимость фоток, вечный геморой с правообладателями и фототроллями с их ебаными судами даже с купленной лицензией (будут еще доебываться, что она не того уровня), ответ один - катитесь в пизду, онли AI.
и только заводы никогда на аи не разменяют
Объединенная компания сможет больше доить (покупателей) и меньше кормить (авторов). Можно вкладываться в акции.
Щас с развитием нейронок все меньше будут нужны
а то что оба сервиса это поняли и давно внедрили ии-функции конечно же ничего не значит, вот лишь бы дичь какую-нибудь в комментариях написать
Все так, только сегодня письмо прислали.
Интересно, они с антимонопольными органами согласовали своё ршение?