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Полина Лааксо
Деньги

Крупнейший контрактный производитель чипов TSMC увеличил квартальную прибыль на 57% год к году — до $11,4 млрд

Против прогнозируемых $11,1 млрд.

  • Выручка за четвёртый квартал 2024 года составила $26,4 млрд, что на 38,8% больше, чем компания выручила за аналогичный период в 2023-м. Общая выручка за год — рекордные с 1994 года $88 млрд.
  • Квартал к кварталу выручка выросла на 14,3%, а прибыль — на 15,2%. TSMC сослалась на «устойчивый спрос» на 3-нм и 5-нм чипы и интерес со стороны ИИ-сектора.
  • По итогам первого квартала 2025 года компания ожидает получить $25-25,8 млрд выручки. В аналитической фирме Counterpoint Research полагают, что «стабильный и растущий» спрос на ИИ-решения продолжит выступать двигателем роста показателей.
Источник фото: TSMC
Источник фото: TSMC
  • За 2024 год акции TSMC, у которой среди клиентов Nvidia и Apple, подорожали на 81%. На момент публикации стоят свыше $217 за бумагу.
Евгений Делюкин
Техника
«Важнейшая компания в мире, о которой мало кто слышал»: главное о TSMC, чьи микросхемы стоят в технике и автомобилях

Тайваньский производитель занял 90% рынка и пока его доминированию никто не может помешать, пишет Ars Technica в профиле TSMC.

Фабрика TSMC Fab 16

#новости #tsmc

77
33
11
17 комментариев
Ovechkin

Конечно, выручка будет ещё не год расти. Всюду ИИ внедряют

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Неуловимый Кабачок

Во время золотой лихорадки нужно продавать лопаты)))

6
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Владимир К

Реально везде уже этот ИИ

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Илья Корнеев

Выручка впечатляет, но главное, что они не останавливаются на достигнутом и продолжают инвестировать в развитие технологий. 3нм это круто, но уже работают над 2нм. Вот это я понимаю - настоящие инновации, а не очередной стартап с 'революционной' идеей доставки еды на дронах

1
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Елена Зайцева

Рынок чипов цикличен. Текущий "бум", связанный с развитием ИИ, не может длиться вечно, увы. Кроме того, конкуренция усиливается, и сохранять лидерство TSMC будет все сложнее.

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Виталий Иванов

На словах эта конкуренция. Это очень кропотливая работа, даже Самсунг не тянет.

1
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Борис

Какая компания может на равных конкурировать с TSMC? Самсунг? Качество их чипов оставляет желать лучшего.

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