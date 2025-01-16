Крупнейший контрактный производитель чипов TSMC увеличил квартальную прибыль на 57% год к году — до $11,4 млрд

Против прогнозируемых $11,1 млрд.Выручка за четвёртый квартал 2024 года составила $26,4 млрд, что на 38,8% больше, чем компания выручила за аналогичный период в 2023-м. Общая выручка за год — рекордные с 1994 года $88 млрд.Квартал к кварталу выручка выросла на 14,3%, а прибыль — на 15,2%. TSMC сослалась на «устойчивый спрос» на 3-нм и 5-нм чипы и интерес со стороны ИИ-сектора.По итогам первого квартала 2025 года компания ожидает получить $25-25,8 млрд выручки. В аналитической фирме Counterpoint Research полагают, что «стабильный и растущий» спрос на ИИ-решения продолжит выступать двигателем роста показателей.Источник фото: TSMCЗа 2024 год акции TSMC, у которой среди клиентов Nvidia и Apple, подорожали на 81%. На момент публикации стоят свыше $217 за бумагу.Евгений ДелюкинТехника25.03.2021«Важнейшая компания в мире, о которой мало кто слышал»: главное о TSMC, чьи микросхемы стоят в технике и автомобилях Тайваньский производитель занял 90% рынка и пока его доминированию никто не может помешать, пишет Ars Technica в профиле TSMC.#новости #tsmc
Конечно, выручка будет ещё не год расти. Всюду ИИ внедряют
Во время золотой лихорадки нужно продавать лопаты)))
Реально везде уже этот ИИ
Выручка впечатляет, но главное, что они не останавливаются на достигнутом и продолжают инвестировать в развитие технологий. 3нм это круто, но уже работают над 2нм. Вот это я понимаю - настоящие инновации, а не очередной стартап с 'революционной' идеей доставки еды на дронах
Рынок чипов цикличен. Текущий "бум", связанный с развитием ИИ, не может длиться вечно, увы. Кроме того, конкуренция усиливается, и сохранять лидерство TSMC будет все сложнее.
На словах эта конкуренция. Это очень кропотливая работа, даже Самсунг не тянет.
Какая компания может на равных конкурировать с TSMC? Самсунг? Качество их чипов оставляет желать лучшего.