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Таня Боброва
Деньги

Ещё четыре банка в Казахстане приостановили выдачу карт нерезидентам

Когда они возобновят предоставление услуги, пока неясно.

  • Речь про Halyk Bank, Евразийский банк, «Нурбанк» и «дочку» ВТБ, пишет Frank Media со ссылкой на «Интерфакс».
  • В службе поддержки «дочки» ВТБ в Казахстане пояснили, что причина — технические неполадки. Ограничения временные, но сроки возобновления выдачи карт там не привели.
  • На сайте «Нурбанка» также говорится, что карты нерезидентам временно не выдают из-за «технических работ». Операторы Halyk Bank и Евразийского банка лишь подтвердили, что банки перестали открывать карты нерезидентам.
  • В январе 2025 года открытие дебетовых карт иностранцам приостановили «Каспи» и Home Credit Bank («дочка» чешской группы PPF). Перед этим Казахстан ограничил срок действия банковских карт для нерезидентов 12 месяцами.

#новости #казахстан

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28 комментариев
Сергей Аликин

Ничего. На пользу. Надо потерпеть до 2030 года. Там все наладится.

22
1
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Борис

Гораздо раньше

3
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Л Г

Как теперь американцы будут заказывать товары из России? 😔

7
3
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ckM43zp4aikuf!

Путен введи вайска!

4
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1
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1
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Oleg Gorbunov

Ну ограничили и ограничили, что бухтеть-то!

5
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sles

Вы не в Партии случайно? Эт у них всё ограничить вместо запретить...

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Зайчатки ума

Нерезиденты это ваще-то все неграждане Казахстана или не имеющие ВНЖ. А то многие тут прямо возбудились, приплетая лишь рос. релокантов или карточных туристов. Да и причина ограничений озвучивалась официально, основания для них имеются.

2
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