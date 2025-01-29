Ещё четыре банка в Казахстане приостановили выдачу карт нерезидентам

Когда они возобновят предоставление услуги, пока неясно.Речь про Halyk Bank, Евразийский банк, «Нурбанк» и «дочку» ВТБ, пишет Frank Media со ссылкой на «Интерфакс».В службе поддержки «дочки» ВТБ в Казахстане пояснили, что причина — технические неполадки. Ограничения временные, но сроки возобновления выдачи карт там не привели.На сайте «Нурбанка» также говорится, что карты нерезидентам временно не выдают из-за «технических работ». Операторы Halyk Bank и Евразийского банка лишь подтвердили, что банки перестали открывать карты нерезидентам.В январе 2025 года открытие дебетовых карт иностранцам приостановили «Каспи» и Home Credit Bank («дочка» чешской группы PPF). Перед этим Казахстан ограничил срок действия банковских карт для нерезидентов 12 месяцами.#новости #казахстан
Ничего. На пользу. Надо потерпеть до 2030 года. Там все наладится.
Гораздо раньше
Как теперь американцы будут заказывать товары из России? 😔
Путен введи вайска!
Ну ограничили и ограничили, что бухтеть-то!
Вы не в Партии случайно? Эт у них всё ограничить вместо запретить...
Нерезиденты это ваще-то все неграждане Казахстана или не имеющие ВНЖ. А то многие тут прямо возбудились, приплетая лишь рос. релокантов или карточных туристов. Да и причина ограничений озвучивалась официально, основания для них имеются.