ЦБ отложил массовое внедрение цифрового рубля

Цифровой рубль — это третья форма российской валюты после наличных и безналичных денег. Он будет храниться в цифровых кошельках россиян и компаний, которые будут открываться на платформе ЦБ.

ЦБ и российские банки начали тестировать платформу цифрового рубля в феврале 2022 года. С 1 августа 2023 года началось тестирование операций на ограниченном количестве клиентов 12 банков. Среди них — «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Промсвязьбанк» и «Совкомбанк».