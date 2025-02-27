ЦБ отложил массовое внедрение цифрового рубля

Новые сроки назовут позже.Широкое внедрение цифрового рубля произойдёт позже, чем планировалось, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Регулятору потребовалось больше времени на согласование деталей проекта с участниками рынка, пояснила она.До этого ЦБ предлагал начать массовое использование цифрового рубля с 1 июля 2025 года: системно значимые банки должны были начать открывать счета и проводить операции, а бизнес — принимать платежи.Однако некоторые банки выступили за перенос запуска — в «Сбере» предлагали начать внедрение цифрового рубля «после 2026 года», чтобы подготовиться к интеграции платформы.Новые сроки проекта ЦБ назовёт после «консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов и бизнеса». Регулятор также планирует сделать одним из приоритетных направлений внедрение смарт-контрактов, заинтересованность в которых выразили в правительстве и кредитных организациях.Логотип цифрового рубляЦифровой рубль — это третья форма российской валюты после наличных и безналичных денег. Он будет храниться в цифровых кошельках россиян и компаний, которые будут открываться на платформе ЦБ.ЦБ и российские банки начали тестировать платформу цифрового рубля в феврале 2022 года. С 1 августа 2023 года началось тестирование операций на ограниченном количестве клиентов 12 банков. Среди них — «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Промсвязьбанк» и «Совкомбанк».Владимир Путин подписал закон о введении цифрового рубля в конце июля 2023 года.#новости #цифровойрубль #цб