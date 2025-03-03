Сервисом по самозапрету на выдачу кредитов воспользовались почти 2 млн человек за два дня

Встроенный помощник «Макс» дал 3,4 млн консультаций о добровольном запрете на кредитование.Возможность подать заявление о самозапрете на выдачу кредитов и займов заработала на Госуслугах 1 марта 2025 года. За первые два дня работы сервисом воспользовались 1,7 млн человек, рассказали в Минцифры.Средний возраст заявителя — 53 года. Чаще всего россияне подавали заявление в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Свердловской и Ростовской областях, Башкортостане, Новосибирской и Нижегородской областях, Татарстане.При оформлении самозапрета в кредитной истории появится специальная отметка. Если она есть, банки и МФО должны отказать в займе.Запрет можно установить на любые займы, кроме ипотеки, автокредитов и основных образовательных кредитов, а также на выдачу денег по уже действующим кредитным картам и оплате задолженности по оформленным займам. Действующие кредиты для установления самозапрета досрочно погашать не нужно.Самозапрет можно снять в любое время, подав заявление на Госуслугах с электронной подписью. Её можно получить в приложении «Госключ». Не позднее 1 сентября 2025 года услугу по установлению самозапрета должны добавить МФЦ.#новости