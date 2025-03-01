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Карина Пардаева
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В России вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов и займов

Установить ограничение можно на Госуслугах.

  • После того как пользователь подаст заявление, в его кредитной истории появится отметка о начале действия самозапрета. С этого момента банки и МФО (микрофинансовые организации) будут обязаны отказывать ему в кредитах и микрозаймах. Наличие запрета можно проверить, говорится в Telegram-канале Минцифры.
  • Запрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. На Госуслугах доступно полное или частичное ограничение — например, можно запретить дистанционное оформление. Тогда для получения кредита придётся лично посетить банк или МФО.
  • На ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключённые договоры установить самозапрет нельзя.
  • Самозапрет можно снять в любое время, подав заявление на Госуслугах с электронной подписью. Её можно получить в приложении «Госключ».
  • Законопроект о самозапрете на кредиты внесли в Госдуму в октбяре 2023 года. В феврале 2024 года закон подписал Владимир Путин.

#новости

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