Citibank по ошибке отправил клиенту $81 трлн вместо $280 — но перевод остановили, так что деньги остались у банка

Инцидент произошёл в апреле 2024 года. Данные о нём появились только сейчас.Один сотрудник назначил перевод, а другой проверил его. Третий заподозрил неладное, взглянув на баланс банка, и обнаружил эту транзакцию через 1,5 часа после отправки, пишет FT со ссылкой на документы и источники. Последние сообщили, что причинами стали «ошибка ввода», а также «непонятный интерфейс системы резервного копирования».Платёж отменили через несколько часов. По словам собеседника издания, в отчёте для регуляторов Citibank описал ситуацию как «инцидент без последствий», так как клиент не успел получить средства, и подчеркнул, что продолжает избавляться от ручных процессов.В 2024 году банк допустил в сумме десять таких «инцидентов». Но оценить масштабы операционных проблем трудно: организации не обязаны отчитываться об ошибочных переводах, если деньги удалось вернуть, отмечает FT.Источник фото: marketplace.orgВ 2021 году банк по ошибке выплатил кредиторам производителя косметики Revlon $900 млн вместо $7,8 млн. Часть из них вернули, но $500 млн получить обратно не удалось. Citibank подал в суд, а тот встал на сторону получателей.Citibank назвал это «канцелярской ошибкой». СМИ писали, что её причиной стали «сделанное на коленке» ПО, а также запутанный интерфейс.#citibank #новости