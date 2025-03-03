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Таня Боброва
Деньги

Дептранс Москвы рассказал о тестах оплаты проезда в метро цифровыми рублями

Массовый запуск цифрового рубля ЦБ планировал на июль 2025 года, но после отложил его.

  • Закрытые тесты проводят вместе с ЦБ и ВТБ, рассказали в столичном Дептрансе. Участники купили несколько транспортных карт «Тройка» и пополнили баланс за цифровые рубли в кассе с помощью универсального QR-кода.
  • Процесс оплаты выглядит так: нужно зайти в приложение банка и отсканировать камерой телефона единый статичный QR-код, а затем выбрать цифровой рубль или Систему быстрых платежей и подтвердить платёж.
  • Сейчас власти проверяют корректность обработки транзакций с цифровой валютой. Сроки завершения тестов Дептранс не уточнил.
  • ЦБ предлагал начать массовое использование цифрового рубля с 1 июля 2025 года: системно значимые банки должны были начать открывать счета и проводить операции, а бизнес — принимать платежи.
  • Но в феврале 2025-го регулятор заявил, что широкое внедрение цифрового рубля произойдёт позже, чем планировалось: ЦБ понадобилось больше времени на согласование деталей проекта с участниками рынка. Новые сроки проекта Банк России назовёт после консультации с банками.

  • Цифровой рубль — это третья форма российской валюты после наличных и безналичных денег. Он будет храниться в цифровых кошельках россиян и компаний, которые будут открываться на платформе ЦБ.

Валерия Ильина
Деньги
Цифровой рубль: что это такое, зачем и как им пользоваться

Рассказываем о новой валюте простыми словами.

Цифровой рубль: что это такое, зачем и как им пользоваться

#новости #цифровойрубль

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