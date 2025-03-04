Отчёт VK Tech за год: выручка выросла на 42,1%, до 13,6 млрд рублей — благодаря росту продаж и клиентской базы

Драйверами роста стали платформа VK Cloud и сервисы продуктивности VK WorkSpace.В 2024 году выручка разработчика корпоративного ПО VK Tech по МФСО выросла на 42,1% год к году, до 13,6 млрд рублей. Количество клиентов в 2024 году увеличилось на 90,5% — до 11,3 тысячи, говорится в отчёте компании.Скорректированный показатель EBITDA за год вырос в 2,4 раза — до 4 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась в три раза — до 1,3 млрд рублей. Операционные расходы выросли на 23,5% — до 9,2 млрд рублей, в основном за счёт расширения IT-команды.Увеличение выручки от крупных клиентов составило 28,3%, от компаний малого и среднего бизнеса – 58%.Выручка от направления «Облачная платформа» увеличилась на 82,3%, до 5,8 млрд рублей, от «сервисов продуктивности» — на 41,2%, до 3,6 млрд рублей, от «дата-сервисов» — на 30,3%, до 2,2 млрд рублей. «Бизнес-приложения» принесли 2 млрд рублей (компания не приводит динамику этого направления).По оценкам Strategy Partners, которые приводятся в сообщении компании, рынок российского корпоративного ПО будет расти в среднем на 24% в год до 2030 года и достигнет 700 млрд рублей.VK Tech — российский разработчик корпоративного ПО. В портфеле компании — облачные сервисы, коммуникационная платформа, HR-решения, финансовые и дата-сервисы. Представительства есть в России, Казахстане и Узбекистане.В декабре 2024 года VK сообщил о планах провести IPO VK Tech на Мосбирже. Первичное публичное размещение акций могут провести во второй половине 2025-го или в первой половине 2026 года.#новости #vk