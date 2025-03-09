Быстро растёт, но без прибыли: сколько выручает компания блогера MrBeast — он хочет привлечь $200 млн при оценке в $5 млрд

Основную часть денег он реинвестирует в контент, но у инвесторов другие приоритеты.26 февраля 2025 года Bloomberg сообщило, что Джимми Дональдсон — автор крупнейшего YouTube-канала MrBeast с 371 млн подписчиков — ведёт переговоры о привлечении инвестиций при оценке своего бизнеса в $5 млрд. The Verge узнало, что речь идёт о сумме в $200 млн, и изучило презентацию для инвесторов о финансах его холдинга Beast Industries, где работает около 500 человек.По итогам 2024 года подразделение по созданию контента выручило около $250 млн и свыше 90% от суммы потратило на съёмку новых видео.Выручка коммерческого отдела, в основном от продаж шоколада под брендом Feastables, выросла в 2024 году на 160% год к году и тоже составила около $250 млн. Подразделение рассчитывает, что по итогам 2025-го продажи вырастут — до $520 млн. А в 2026 году — до $780 млн.Общая выручка в 2025 году, по прогнозам, должна составить «как минимум» $900 млн. В 2026-м — $1,6 млрд. Инвесторы «делают ставку» на то, что Beast Industries сосредоточится на продаже физических товаров, а не создании видео. Beast Industries планирует выпустить напитки, хлопья и снеки и заняться мобильными играми.The Verge пишет, что Beast Industries никогда не была прибыльной — за «последние несколько лет» убыток составил около $200 млн. Сам Дональдсон в одном из интервью рассказывал, что «реинвестирует каждый заработанный доллар», а на его банковском счету «меньше $1 млн». Но инвесторам говорят, что в ближайшие два-три года компания проведёт IPO.Источник: MrBeast#новости