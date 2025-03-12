Spotify выплатил $10 млрд авторских отчислений по итогам 2024 года

В компании заявили, что за год столько не выплачивал ни один игрок музыкального рынка. Акции стриминга отреагировали ростом более чем на 4%. На момент публикации стоят $528,07 за бумагу.Cвыше $5 млрд заработали независимые музыканты и лейблы. Количество исполнителей, которые за год получили от Spotify от $1000 до $10 млн, «утроилось» с 2017 года.От $100 тысяч перечислили 12,5 тысячи артистам. Более $1 млн — почти 1500 человек, причём песни 80% из них ни разу не попали в ежедневный рейтинг Spotify Global Top 50.Среди исполнителей, которые получили от $100 млн, — носители восьми языков. Для сравнения: в 2017 году порог преодолели артисты, поющие только на английском или испанском языках.Более 50% музыкантов, которые получили от $1000, заработали основную часть денег за счёт «иностранных» пользователей — тех, чья страна регистрации отлична от родной страны артиста.Источник фото: Peloton AgencyВ феврале 2025 года Spotify впервые отчитался о прибыли по итогам года. По итогам 2024-го она составила €1,14 млрд — против убытка в €532 млн в 2023 году. Количество подписчиков увеличилось на 11% в годовом выражении — до 263 млн.#новости #spotify