Spotify впервые отчитался о прибыли по итогам года

Количество активных пользователей выросло до 675 млн в месяц, подписчиков — до 263 млн.Стриминговый сервис впервые с момента создания завершил год с прибылью. По итогам четвёртого квартала 2024 года компания получила €367 млн прибыли против €70 млн убытка годом ранее. За весь 2024-й — €1,14 млрд прибыли против €532 млн убытка в 2023-м.Квартальная выручка составила €4,24 млрд, что на 16% больше год к году. Из неё €3,7 млрд принесли Premium-подписки, остальное — реклама. Общая годовая выручка — €15,67 млрд против €13,25 млрд в 2023-м.Общее количество активных пользователей в месяц выросло на 12% год к году и по итогам четвёртого квартала составило 675 млн. Количество подписчиков увеличилось на 11% в годовом выражении — до 263 млн.Spotify привлёк подписчиков несмотря на рост цены подписки, указывает The Verge. В июне 2024 года сервис поднял стоимость Premium в США до $11,99 в месяц.На фоне отчётности акции Spotify на премаркете растут на 8,71% — до $596,9 за штуку. В 2024 году бумаги компании подорожали на 138%, поскольку сооснователь и гендиректор Даниэль Эк сделал достижение прибыли приоритетом после многих лет развития аудиокниг и подкастов, отмечает Bloomberg.WSJ указывает, что после выхода на биржу в 2018 году компания заявила инвесторам, что будет отдавать приоритет росту, а не прибыли. Потратив более $1 млрд на развитие подкастов на платформе и столкнувшись с давлением со стороны инвесторов, в 2023-м Spotify переключился на контроль трат и уволил 17% штата, около 1500 человек. По данным на конец 2024-го, у сервиса 7261 штатных сотрудников.Источник: Spotify#новости #spotify
Похуй
Это прям видно!
Дружише, почему у тебя такой ник?)
Ого, Spotify наконец-то в плюсе)) А я-то думал, что они так и будут убытки генерировать, особенно после того, как цены на подписку подняли.
Ебать аналитика, айфоны тоже подорожали, эппл в убыток не ушел, это точно так работает?
Как из России ушел, так и поперло