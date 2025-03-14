60 запросов, 21 ответ, ноль подтверждений: The Bell опросило крупнейший по выручке западный бизнес о планах вернуться в Россию

О его возможном возвращении заговорили российские власти — предупредив, что условия будут жёсткими.Из 60 компаний The Bell ответили только в 21 — и ни одна не дала положительного ответа. Немецкая Bosch «находится в процессе обсуждений» с АО «Газпром бытовые системы», но что обсуждают — не сказали. АО получило акции российской «дочки» Bosch во временное управление.Ingka, которая развивала центры «Мега» с магазинами IKEA, «по-прежнему надеется, что когда-нибудь в будущем сможет вернуть IKEA людям в России, но сегодня для этого нет предпосылок». В автоконцерне Nissan напомнили: «Для восстановления условий ведения [бизнеса] нужно более широкое изменение политической обстановки».В сети спортивных магазинов Decathlon сказали, что после ухода компании из страны в 2023 году «ситуация не изменилась». Henkel будет «рассматривать [обратный] выкуп бизнеса только в случае фундаментальных и долговременных изменений в геополитике», которых пока «не видит».Нефтесервисная компания Baker Hughes «оценит коммерческую обстановку, если и когда касающиеся [её] санкции против России будут отменены». По словам производителя лифтов Otis, говорить о планах по возвращению «преждевременно».Латвийский ИТ-дистрибьютор Elko Group считает, что подобные обсуждения — «чисто спекуляция» и «пустая трата времени». С учётом политической обстановки «возможностей планировать что-то, связанное с Россией, нет». Об отсутствии таких планов сообщили и в компании-производителе шин Nokian Tyres.В ресторанной группе AmRest, сети строительных магазинов OBI, производителе упаковки Tetra Pak, немецком ИТ-поставщике SAP и некоторых других фирмах отказались от комментариев. Apple, Microsoft, Uniqlo, Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti), Starbucks, Ford, Visa, Mastercard и другие не ответили на запрос.Источник фото: Lenta.ruВ феврале 2025 года Владимир Путин поручил правительству подумать, как «отрегулировать взаимодействие российских предприятий и предприятий конкурентов, чтобы обеспечить нацпроизводителям определённые преимущества», но не нарушить правила Всемирной торговой организации.По его словам, переговоры с рядом иностранных компаний уже идут — «в закрытом режиме, по инициативе [самих] партнёров».Минфин сказал, что иностранный бизнес из «недружественных» стран сможет вернуться только с разрешения от правкомиссии по иностранным инвестициям. По словам ведомства, действующие президентские указы касаются не только продажи активов, но и возвращения. ИТ-компании попросили о мерах поддержки.Евгения ЕвсееваРитейл17 феврСоюз торговых центров предложил Uniqlo, H&M и Inditex вернуться в Россию — их готовы принять и освободить площади По слухам, бренды и сами готовятся к возвращению. #новости