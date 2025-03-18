Курс доллара на рынке Forex опустился ниже 82 рублей впервые с июня 2024 года

Аналитики объясняют это улучшением отношений России и США и низким спросом на доллар у российских импортёров.Доллар на международном валютном рынке Forex к 10:50 мск опустился до 81,03 рублей. Курс опустился 82 рублей впервые с 19 июня 2024 года, отмечает «РБК Инвестиции». Евро — 88,51 рублей.Курс доллара на межбанковском рынке на 10:55 мск составляет 81,58 рублей, следует из данных «Финама». Курс евро — 89,16 рублей.Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 18 марта 2025 года, — 84,31 рублей, евро — 90,84, юаня — 11,60.Укрепление рубля «Финам» объясняет улучшение отношений между Россией и США, а также низким спросом на американскую валюту со стороны российских импортёров.Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко отметил, что рубль поддерживают приближение налогового периода и сокращение Минфином покупок валюты в марте в рамках бюджетного правила.Причин тотального падения инвалют несколько: высокий экспорт, низкий импорт, сжатие геополитической риск-премии в курсе рубля, увеличенные объемы продажи валюты по бюджетному правилу, считает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. Сейчас накопленный позитив в курсе рубля по большей мере уже реализовался, весной экспорт будет снижаться, а импорт — расти, считает Зельцер. «Технически пары сильно перепроданы, отскок будет сильный, но позже, и вопрос с какого уровня. Более того, фактор грядущего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ вскоре будет играть уже против нацвалюты», — предупредил он.#новости #курсывалют