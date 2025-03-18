ЦБ понизил курс доллара почти на три рубля — до 81,5 рубля

Официальный курс евро опустился на 3,3 рубля.Официальный курс доллара на 19 марта 2025 года составит 81,5 рубля — на 2,8 рубля меньше, чем днём ранее. Курс евро — 87,57 рубля, что на 3,27 рубля меньше. Курс юаня регулятор опустил почти на 38 копеек — до 11,22 рубля.Утром 18 марта 2025 года рубль укреплялся и на международном валютном рынке Forex — доллар стоил около 81 рубля, евро — около 88 рублей. На межбанковском рынке к 18:06 мск курс доллара составляет 81,83 рубля, евро — 89,13 рубля.По словам вице-премьера Александра Новака, укрепление рубля связано с более низким импортом в 2025 году и притоком зарубежного капитала. Он добавлял, что власти не планируют вмешиваться в ситуацию на валютном рынке — курс будет определяться рыночными условиями.Опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты называли среди причин для укрепления рубля: валютный дисбаланс, сокращение спекулятивных позиций, «сжатие геополитической риск-премии», увеличенные объёмы продажи валюты по бюджетному правилу и приближение налогового периода.С декабря 2024 года ЦБ учитывает объединённые данные биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка для расчёта курсов валют к рублю. До этого регулятор использовал отчётность банков по результатам сделок на внебиржевом рынке. На Мосбирже торги долларом и евро не проводят с лета 2024 года после попадания площадки под санкции США.#новости #курсывалют