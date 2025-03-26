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Евгения Евсеева
Деньги

Сбой у Системы быстрых платежей — СБП-переводы не работают у крупнейших банков

Среди них «Яндекс», «Т-Банк», «Альфа-банк», ВТБ и другие.

Обновлено в 11:52 мск. В Роскомнадзоре сообщили, что проблемы с оплатой через СБП связаны со сбоем на инфраструктуре Национальной системы платёжных карт, работа восстанавливается.

Обновлено в 11:40 мск. В НСПК сообщили, что фиксируют трудности в обработке операций через СБП. «Специалисты компании работают над их устранением. Другие сервисы и системы НСПК в настоящий момент работают штатно», — отметили в НСПК.

  • На Downdetector количество жалоб к 11:27 мск достигло около 2250. Больше всего жалуются на невозможность перевести деньги. У редактора vc.ru переводы по СБП тоже не работают.
  • Причины неполадок пока неизвестны.
Сбой у Системы быстрых платежей — СБП-переводы не работают у крупнейших банков
  • Вместе с этим пользователи жалуются на сбои и у банков — в списке «Альфа-банк», «Т-Банк», ВТБ, «Ozon Банк» и другие. У клиентов возникают проблемы с переводами.
  • «Альфа-банк» в приложении предупреждает об ошибке, «Т-Банк» — что «сломались переводы по СБП». О сбое у СБП сообщает и «Сбербанк»: по его данным, это произошло по «техническим причинам».

#новости #сбои #банки #сбп

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