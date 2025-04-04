Intel и TSMC договорились о запуске совместного производства чипов — The Information

Тайваньская компания получит 20% в новом предприятии.Intel и TSMC достигли предварительного соглашения о создании совместного предприятия, которое будет управлять производственными мощностями Intel. TSMC получит 20% в новой компании, пишет TechCrunch со ссылкой на The Information.Вместо инвестиций тайваньская компания поделится своими технологическими наработками и обучит сотрудников Intel.По данным The Information, кроме Intel, акционерами нового предприятия станут другие американские производители чипов, чьи названия не разглашаются. Контрольный пакет акций останется за ними, а TSMC возьмёт на себя операционное управление на некоторых заводах Intel.На фоне сообщений о партнёрстве 3 апреля 2025 года акции Intel, которые до этого падали более чем на 5%, выросли на 4%, сообщает Bloomberg.В феврале 2025 года стоимость акций Intel выросла на 16% за день на фоне слухов о возможном разделе компании в рамках сделки с TSMC и Broadcom. TSMC хотела получить контроль над американским бизнесом Intel и управлять заводами в стране, писал Bloomberg.#новости