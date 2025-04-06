Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Право
Телеграм
Образование
Инвестиции
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

Компании в США опасаются открыто критиковать введённые Трампом пошлины на ввоз товаров из 185 стран — FT

Их размер составит вплоть до 50% в зависимости от государства.

  • Бизнес думает, что тарифная политика президента США негативно повлияет на экономику, но высказываться опасается — боится «реакции» со стороны Белого дома, передаёт Financial Times со ссылкой на неназванных топ-менеджеров и членов советов директоров.
  • Руководитель крупной американской инвестиционной компании рассказал FT, что многие фирмы заранее попытались рассчитать возможные тарифы, чтобы проанализировать воздействие на прибыль и продумать решения. Но усилия оказались напрасны, потому что расчёты властей очень существенно отличались от того, что насчитал бизнес.
  • Компании пытаются определиться, что предпринимать в ответ на объявленную президентом «торговую войну» и «как сильно» стоит перестраивать процессы. Вдруг Трамп скоро «сменит курс» или же самим управленцам удастся «пролоббировать» смягчение мер.
  • Даже если выступать от лица «всех», тот, кто решится на критику, рискует стать мишенью, предполагает один собеседник издания. Другой отмечает, что делать это лучше лично, указав президенту и администрации на то, что пострадают в итоге его же избиратели — когда цены вырастут, а рабочие места начнут сокращать.
Трамп, глава Microsoft Сатья Наделла и глава Amazon Джефф Безос. Источник фото: NYT
Трамп, глава Microsoft Сатья Наделла и глава Amazon Джефф Безос. Источник фото: NYT

#новости #трамп #пошлины

4
21 комментарий