Компании в США опасаются открыто критиковать введённые Трампом пошлины на ввоз товаров из 185 стран — FT

Их размер составит вплоть до 50% в зависимости от государства. Бизнес думает, что тарифная политика президента США негативно повлияет на экономику, но высказываться опасается — боится «реакции» со стороны Белого дома, передаёт Financial Times со ссылкой на неназванных топ-менеджеров и членов советов директоров.Руководитель крупной американской инвестиционной компании рассказал FT, что многие фирмы заранее попытались рассчитать возможные тарифы, чтобы проанализировать воздействие на прибыль и продумать решения. Но усилия оказались напрасны, потому что расчёты властей очень существенно отличались от того, что насчитал бизнес.Компании пытаются определиться, что предпринимать в ответ на объявленную президентом «торговую войну» и «как сильно» стоит перестраивать процессы. Вдруг Трамп скоро «сменит курс» или же самим управленцам удастся «пролоббировать» смягчение мер.Даже если выступать от лица «всех», тот, кто решится на критику, рискует стать мишенью, предполагает один собеседник издания. Другой отмечает, что делать это лучше лично, указав президенту и администрации на то, что пострадают в итоге его же избиратели — когда цены вырастут, а рабочие места начнут сокращать.Трамп, глава Microsoft Сатья Наделла и глава Amazon Джефф Безос. Источник фото: NYT#новости #трамп #пошлины