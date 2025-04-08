Казахстан снова разрешил выдачу ИИН иностранцам в своих посольствах за границей — в том числе в России

Решение будет действовать до конца 2025 года. Источник: Snowscat / UnsplashВ апреле 2024 года власти Казахстана согласовали пилотный проект, который позволил иностранцам получать ИИН в 96 посольствах и консульствах страны за границей, в том числе в России. Он продлился до 31 декабря 2024 года.Теперь они утвердили новый пилотный проект, который пройдёт с 18 апреля до 31 декабря 2025 года, пишет zakon.kz. В перечне посольств, участвующих в нём, есть и расположенные в России: в Москве и консульствах в Астрахани, Омске, Екатеринбурге, Казани и Санкт-Петербурге.ИИН — уникальный номер, который в Казахстане присваивается физлицам. Иностранцам он нужен, в частности, для открытия банковской карты.Для получения номера нужно лично обратиться в посольство Казахстана, предоставить загранпаспорт и его копию, а также заявление на выдачу ИИН. Срок оказания услуги — один день, он не включает в себя день обращения в дипучреждение.Получить ИИН иностранцы могут также в Центре обслуживания населения Казахстана лично или через доверенное лицо.#новости #казахстан