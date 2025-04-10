Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 4 апреля 2025 года

На фоне «паузы» для стран, которые не стали отвечать на пошлины США. Динамика IMOEX с января по 10 апреля 2025 года. Скриншот vc.ruПосле открытия торгов 10 апреля 2025 года индекс Мосбиржи поднялся с 2790 до 2801 пункта, следует из данных площадки. На 12:11 мск показатель составляет 2751 пункта. Индекс РТС поднялся на 3,87%, до отметки в 1007 пунктов.Среди лидеров роста — акции МКБ (+1,7%), «Эн+ Груп» (+1,5%), банка «Санкт-Петербург» (+1,1%), «Фосагро» (+1%) и привилегированные бумаги «Сбербанка» (+1%).Курс доллара на межбанковском рынке с начала торгов упал на 0,92%, до 85,3 рубля. Евро потерял 0,3% и составил 94,03 рубля. Китайский юань снизился на 1,1%, до 11,59 рубля.Причина роста — решение президента США Дональда Трампа, отмечает «Финам». Тот 9 апреля 2025 года объявил о 90-дневной «паузе» для тех, кто не стал отвечать на пошлины США. В течение этого времени в отношении них будет действовать базовая ставка 10%.На фоне этого «позеленели» бумаги американских компаний и криптовалюты. Растут и акции на азиатских рынках: индекс Токийской биржи Nikkei 225 вырос на 8,99%, корейского фондового рынка Kospi — на 6,6%, Гонконгской фондовой биржи Hang Seng — на 2,06%.#новости #фондовыерынки