Индекс Мосбиржи поднялся выше 2800 пунктов впервые с 4 апреля 2025 года

На фоне этого «позеленели» бумаги американских компаний и криптовалюты. Растут и акции на азиатских рынках: индекс Токийской биржи Nikkei 225 вырос на 8,99%, корейского фондового рынка Kospi — на 6,6%, Гонконгской фондовой биржи Hang Seng — на 2,06%.